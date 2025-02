"Es muy difícil de entender para los estadounidenses". El director de la 'Shogun' original arremete contra la aclamada versión de Disney+

Para muchos, la monumental 'Shogun' fue una de las series de 2024. La nueva adaptación de la novela de James Clavell barrió con todo en su paso por Disney+ (FX en Estados Unidos), llevándose de paso la alabanza prácticamente unánime de público, crítica e instituciones de premios. Sin embargo hay a uno que no le gustó para nada la serie: el director de la miniserie de 1980.

Hablando con The Hollywood Reporter, Jerry London, que ganó el Emmy a mejor director por la adaptación protagonizada por Richard Chamberlain, ha arremetido contra la versión actual. Si bien por un lado se alegró al ver que ambas series eran bastante diferentes, considera que precisamente la diferencia en tono y enfoque no la hacía «entretenida para el público estadounidense».

«Es completamente diferente del que hice. La mía estaba basada en la historia de amor de Shogun entre Blackthorne y Mariko y esta nueva está basada en historia japonesa y va más sobre Toranaga, que era el shogun. Es muy técnica y muy difícil de entender para una audiencia estadounidense. He hablado con mucha gente que la ha visto y decían "Tuve que quitarla porque no la entendía" Así que a los directores de la nueva realmente no les preocupaba la audiencia estadounidense.»

Serie para Japón

«La hicieron básicamente para Japón y me alegro de ello porque no quería que mi serie fuese copiada», continúa London asegurando que aun así la nueva versión era muy difícil de seguir. Además, considera que el hecho de llevarse tanto Emmys (rompió todos los récords) fue «porque no había grandes series contra ella. No había mucha competición».

Protagonizada por Chamberlain como Blackthorne, Toshiro Mifune como Toranaga y Yoko Shimada como Mariko, la 'Shogun' de 1980 fue todo un exitazo en Estados Unidos. Escrita por Eric Bercovici se llevó tanto el Emmy a mejor miniserie como el Globo de Oro a mejor serie dramática.

