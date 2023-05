"No la habría hecho si no fuera por esto". James Gunn revela el único motivo por el que aceptó dirigir 'Guardianes de la Galaxia 3' después de haber sido despedido de Marvel

En Marvel están de enhorabuena gracias a 'Guardianes de la Galaxia 3', ya que esta estupenda película está funcionando muy bien en taquilla, hasta el punto de que apenas necesitó diez días para superar los ingresos que tuvo 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Una de las grandes claves para ello fue volver a contar con James Gunn tras las cámaras, pero nadie se olvida de que Disney llegó a despedirle de Marvel, solamente para volver a contratarlo meses después, pero perfectamente podría haberles dicho entonces que no.

"No podía tener eso dentro de mí y no expresarlo"

El propio Gunn ha revelado ahora en una entrevista concedida a The New York Times el único motivo por el que se vio obligado a regresar y acabar la trilogía. Es cierto que el también director de 'Super' tiene mucho cariño a estos personajes, pero nunca ha dudado en dejar claro que Rocket es su favorito:

Todo el mundo sabe que estuve fuera un tiempo, luego volví, y la razón por la que volví -porque, francamente, no lo habría hecho si no fuera por esto- es que necesitaba contar la historia de Rocket. No podía tener eso dentro de mí y no expresarlo. Tengo una extraña conexión con ese personaje, siento que se lo merece todo. Esta es la historia de un personaje que pasa de ser un ladronzuelo contrabandista a convertirse en el líder del mejor equipo que el universo haya conocido jamás. Y su historia de fondo, el dolor de su origen, todas las semillas que dejé caer en "Vol. 1" cuando Peter Quill ve las heridas en su espalda, todas esas cosas conducían a algo, y me sentí atrofiado al cortarlo ahí. Me sentí como si estuviera preparando todo eso y no lo terminara. Fue una píldora difícil de tragar para mí.

Y es que Gunn se siente muy identificado con Rocket, comentando al respecto que "no hay duda de que mi viaje es similar al de Rocket. Cuando se trata de esas cosas que solía alejar a los demás, aceptarme tal como soy y aceptar el amor de los demás, ha sido algo con lo que he luchado a lo largo de los años y que he llegado a aceptar mucho más que en el pasado". Por ello, no tenía otra opción que ocuparse de 'Guardianes de la Galaxia 3' antes de despedirse de Marvel.

Además, Gunn ha quedado muy satisfecho con la experiencia y está deseando ver qué hará Marvel con sus personajes. Bueno, al menos con aquellos que cuyos actores deseen volver, pues tanto Dave Bautista como Zoe Saldaña han dejado claro que su tiempo dando vida a Drax y Gamora ha llegado a su fin. Eso no supone que la relación entre el director y sus actores no haya sido buenísima. Así ha descrito todo el proceso:

Satisfacción, alivio y simplemente una suave palmada en la espalda diciendo: "Vale, ahora tenemos la siguiente fase en la que trabajar, y me siento cómodo haciéndolo". Lo que sea que Marvel haga con esos personajes, estoy deseando verlo. Espero que los usen. Estoy impaciente por ver a otro cineasta retomar a los Guardianes, y espero que lo hagan de forma que se apropien de los personajes.

Pero me siento bien, me siento feliz. Haciendo las amistades que hice en esta serie de películas y teniendo gente en mi vida que son mis aliados más cercanos - quiero decir, he estado en cinco bodas de los Guardianes. Estuve en la boda de Chris, Chris habló en mi boda. Pom fue una de las damas de honor de Karen. Es un pequeño gran grupo de gente y soy muy, muy afortunado.

Eso sí, ahora toca pasar página y centrarse en el relanzamiento de DC, donde Gunn ejercer como principal responsable creativo de devolver a primera línea a este universo de superhéroes con el que ya pudo jugar en la genial 'El escuadrón suicida'.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023