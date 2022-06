"Os quejáis de que soy muy raro y le ponéis pezones. Que os jodan". Tim Burton recuerda por qué no hizo 'Batman 3' hace 27 años

Aunque ahora sea un mito y un icono pop, el 'Batman' de Adam West fue lo que millones de personas tenían en la cabeza cada vez que se hablaba del personaje. El trabajo por convertir al personaje en el Señor de la Noche fue lento y tortuoso, y aunque los cómics lo consiguieron, el público mainstream seguía con el recuerdo de los colorines, el bat-repelente de tiburones y las onomatopeyas volantes. Puede que ahora sea vista como una película un poco camp, pero el 'Batman' de Tim Burton fue vital para que la gente cambiara el chip con el personaje.

De hecho, el propio estudio se acobardó de la oscuridad que propuso el director en 'Batman vuelve' y volvieron a caer en la locura sesentera en la tercera y cuarta partes de aquella saga. Antes de 'The Batman', de Christopher Nolan y de los crossovers con Superman, el tema de conversación siempre giraba en torno a lo mismo, una de las elecciones más raras que jamás se han hecho en el mundo del cine: los bat-pezones.

La explicación de los pezones en el traje

Esta semana, aquellos bat-pezones que pasaron a la infamia del cine han vuelto a estar de actualidad porque al fin sabemos quién fue el responsable de los mismos: Jose Fernández, un especialista en vestuario y efectos especiales que sigue trabajando con superhéroes a día de hoy (próximamente veremos su obra en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', por ejemplo). Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué un profesional reputado acabó siendo el responsable de, bueno, aquello?

Añadí los pezones al traje de Val Kilmer en 'Batman forever'. No era un fetiche para mí, estaba más inspirado en la armadura romana, como si fuera un centurión. Y, en los cómics, los personajes siempre parecen estar desnudo con spray por encima. Todo se basaba en la anatomía, y quería apoyar esa anatomía. No sé exactamente dónde estaba mi cabeza en ese momento, pero es lo que recuerdo. Así que añadí los pezones. No tenía ni idea que esto iba a acabar siendo lo que acabó siendo.

Según comentó Fernández a Mel Magazine, Joel Schumacher realmente adoraba los pezones y por eso aparecen todavía más destacados en 'Batman y Robin'. Lo que no supimos hasta el otro día es que también querían que Alicia Silverstone tuviera bat-pezones en su traje, pero los quitaron porque quedaba (aún más) grotesco.

¡Santo bat-pezón, Batman!

Esta entrevista ha coincidido con otra que Tim Burton ha concedido a Empire Magazine y donde habla, por supuesto, de los pezones de marras. No es una pregunta directa, viene a colación de que el director aún no ha visto 'The Batman'.

Entonces lo querían de la otra forma. Eso es lo divertido. Pero entonces yo estaba como 'Espera un momento. Vale. Espera un segundo. Os quejáis sobre mí, soy muy raro, soy muy oscuro, ¿y después ponéis pezones en el traje? Que os jodan'. En serio. Así que sí, creo que por eso nunca hice una tercera película.

Han pasado 27 años desde 'Batman Forever' y seguimos dándole vueltas a los pezones de Batman. Nunca creí que fuera a escribir esta frase, la verdad.