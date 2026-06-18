Steven Spielberg fue expulsado de un rodaje por un director legendario de la historia del cine, pero no le guarda rencor: "Es un genio, sólo tenía preguntas para él"

Parece difícil imaginar que alguien como Steven Spielberg, responsable de clásicos como 'Tiburón', 'En busca del arca perdida', 'Jurassic Park' o 'La lista de Schindler', pudiera ser rechazado en un rodaje.

Pero mucho antes de convertirse en uno de los directores más influyentes de la historia del cine -e incluso después de haber revolucionado Hollywood con 'Tiburón'-, el cineasta fue expulsado del set de una película de Alfred Hitchcock cuando intentó conocer al que siempre había considerado uno de sus grandes ídolos.

No se produjo el encuentro

En una entrevista con Vanity Fair por el estreno de 'El día de la revelación', Spielberg ha recordado aquella historia con todo lujo de detalles y ha desvelado cómo el maestro del suspense nunca llegó siquiera a darle la oportunidad de presentarse.

"Intenté conocer a Hitchcock varias veces, pero no quiso. Después del estreno de Tiburón, pensé que tendría más posibilidades de conocerlo, ya que fue un gran éxito ese verano. Estaba rodando... no estoy seguro de qué película era... quizás La trama, pero estaba rodando una película justo en 1975, cuando se estrenó Tiburón"

Spielberg acudió al rodaje acompañado por un periodista, según recordó: "Tenía a un reportero del Washington Post preparándome un perfil, y estaba conmigo. Así que le dije: Vamos a ver si podemos conocer a Alfred Hitchcock". Aunque el director estaba sentado de espaldas y Spielberg creyó que había pasado desapercibido, ocurrió justo lo contrario:

"Me di cuenta de que Hitchcock hizo un gesto con la mano y un ayudante de dirección se acercó corriendo, y Hitchcock hizo esto y le susurró algo al ayudante de dirección, y el ayudante de dirección se giró y me miró directamente, se acercó y me dijo: Tienes que irte"

Sin embargo, no era la primera vez que le echaban de un rodaje de Hitchcock. Cuando era apenas un adolescente y se colaba en los estudios Universal para aprender observando a otros cineastas, también intentó visitar el set de 'Cortina rasgada'. Años después recordaría aquel episodio con humor:

"Estuve en el set de 'Cortina rasgada' unos 10 minutos antes de que alguien viniera y me dijera que me fuera. Pude ver a Hitchcock y a Julie Andrews, pero estaba en el escenario de 'El fantasma de la ópera', ellos estaban lejos, y yo acababa de entrar. Estaba al fondo del teatro. Había 500 extras en las butacas. Fue entonces cuando un ayudante de dirección, o quizás incluso un segundo o un tercer ayudante de dirección, me echó".

Pero lejos de guardarle rencor, Spielberg aseguró que únicamente quería conocer al director que tanto había influido en su forma de entender el cine: "Es un genio. Solo tenía preguntas para él". Aunque las dos leyendas nunca llegaron a conocerse de verdad, la influencia de Hitchcock acabó siendo evidente en buena parte de la filmografía de Spielberg, que terminó construyendo una de las carreras más exitosas de la historia del cine.

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