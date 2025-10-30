Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en noviembre (2025). De la película de ciencia ficción y terror más ambiciosa al final de una de las mejores series de la plataforma

La inminente llegada de Halloween supone que toca ir despidiéndonos de octubre para dar la bienvenida al mes que viene. Por ello, en Espinof no hemos querido faltar a nuestra ya habitual cita con los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en noviembre de 2025. A continuación encontraréis una selección de títulos de lo más variada en la que seguro que todo el mundo encuentra algo de su interés.

'Frankenstein'

El mexicano Guillermo del Toro ofrece su particular visión de la famosa novela de Mary Shelley. Una ambiciosa película de terror y ciencia ficción llamado a ser una de las mejores de la plataforma en este 2025. Ojo también a su llamativo reparto con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Estreno el 7 de noviembre de 2025

Crítica de 'Frankenstein'

'El último samurái en pie'

La nueva serie japonesa de Netflix propone una premisa de lo más estimulante: un amplio grupo de samuráis aceptan participar en una tremenda batalla con la promesa de que el ganador se llevará 100.000 millones de yenes. Entre ellos destaca Shujiro, quien acepta participar en esa competición letal para salvar a su familia y su pueblo.

Estreno el 13 de noviembre de 2025

'La bestia en mí'

Una miniserie que une a Claire Danes con Matthew Rhys que cuenta la historia de una escritora que no ha logrado superar el trauma de la muerte de su hijo. Sin embargo, todo cambia cuando un poderoso magnate se compra la casa de al lado, dándose la particularidad de que en su momento fue el principal sospechoso de la muerte de su esposa.

Estreno el 13 de noviembre de 2025

'Nouvelle Vague'

La nueva película de Richard Linklater se sitúa en el rodaje de 'Al final de la escapada', uno de los títulos pioneros del movimiento cinematográfico de la que saca su titulo. Presentada en el pasado Festival de Cannes, 'Nouvelle Vague' ha tenido muy buenas críticas.

Estreno el 14 de noviembre de 2025

'El cuco de cristal'

Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Alfons Nieto y Tomás del Estal lideran esta adaptación de una famosa novela de Javier Castillo. Cuenta la historia de Clara, médico residente de primer año, que sufre un infarto, pero un trasplante de corazón le salva la vida. Tras despertarse le surge una inquietud que tiene que resolver a toda costa: descubrir la identidad del donante.

Estreno 14 de noviembre de 2025

'El hombre infiltrado', temporada 2

Una de las mejores series que Netflix estrenó en 2024 fue esta adaptación televisiva de 'El agente topo' protagonizada por Ted Danson. La primera temporada estuvo muy bien, pero en la segunda queda la duda de hasta qué punto tiene sentido. Pronto lo descubriremos.

Estreno el 20 de noviembre de 2025

'Stranger Things', temporada 5

Hemos tenido que esperar más de tres años para el regreso de una de las series más importantes de los últimos años, con el añadido de que se trata de la temporada final. Eso sí, Netflix va a exprimir el misterio de Hawkins al máximo, ya que va a dividirlo en tres tandas diferentes y este mes llega la primera, que consta de cuatro episodios.

Estreno el 26 de noviembre de 2025

