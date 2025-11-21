Brujas que cantan y hombres que corren. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Damos la bienvenida a un nuevo fin de semana de estrenos de cartelera en plena ola de frío polar, pero las penas, con una subida en taquilla respecto al fin de semana pasado, son menos. Tampoco es que la mejora haya sido estratosférica, pero los 200 000 euros que se han recaudado a mayores para llegar hasta los 4,37 millones de euros que saben a gloria y a magia, porque el número 1 lo ocupó el estreno de 'Ahora me ves 3' con 0,92 millones en el bolsillo, que no está nada mal.

Tras ella, 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' volvió a demostrar el poderío del anime en nuestro país, tomando el relevo de 'Chainsaw Man' y colgándose la medalla de plata con 0,58 millones de euros, tomando la delantera a 'Predator: Badlands', que cayó del primer al tercer puesto quedándose con 0,54 millones en su segundo fin de semana en cartel. 'Los domingos' y 'Todos los lados de la cama' cerraron el Top 5 con 0,32 y 0,27 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 21 de noviembre de 2025

Dicho esto, malo será que los estrenos que aterrizan en nuestras salas este viernes 21 de noviembre no pongan la taquilla patas arriba, sobre todo si tenemos en cuenta que llegan encabezados por el colofón de uno de los fenómenos cinematográficos recientes; una 'Wicked: Parte II' que reúne a Ariana Grande y Cynthia Erivo bajo las órdenes de Jon M. Chu en otra explosión de color, música y emociones fuertes.

Por otro lado, los amantes de la acción tendrán una ración doble de lo más apetecible que comienza con 'The Running Man', la adaptación de la novela de Stephen King capitaneada por el siempre interesante Edgar Wright y que reafirma a Glen Powell como una de las grandes estrellas de la actualidad —y un potencial sucesor de Tom Cruise cuando decida colgar la corona y ceder su cetro—. El segundo plato, por su parte, llega desde Finlandia y es la salvaje y arrolladora 'Sisu: Camino a la venganza', cuyos 90 minutos de muerte y destrucción son increíbles.

Si nada de esto te satisface, las grandes novedades de la semana las cierran la nueva versión de 'Drácula' dirigida por el incombustible Luc Besson —que no inventa la rueda pero es mucho más decente de lo que cabía esperar—, el regreso de Noah Baumbach a Netflix junto a George Clooney en la dramedia 'Jay Kelly', el drama social 'Ciudad sin sueño' del debutante Guillermo Galoe y, cerrándolo todo está 'Alpha', la nueva película de Julia Ducornau, que inauguró el Festival de Sitges tras su estreno en Cannes, polarizando las opiniones y provocando no pocos bostezos con su alegoría a la epidemia de SIDA.

