El Capitán América y Bridget Jones celebran el día de los enamorados. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

14 de febrero, San Valentín, el día de los enamorados. Tengas con quien celebrarlo o seas más de los que celebran San Skeletor el 15, pocas cosas mejores se me ocurren para el finde que ir a tu sala de cine de cabecera a disfrutar de alguno de los estrenos que llegan este viernes a nuestras salas, y que traen bajo el brazo el regreso del Universo Cinematográfico de Marvel con la nueva aventura del Capi.

La verdad es que poca competencia parece que tendrá 'Brave New World' si tenemos en cuenta que la cinta más taquillera del fin de semana pasado fue 'Policán', que aguantó el tipo con 0,65 millones de euros, quedando no tan lejos de una 'Mufasa' que siguió haciendo ruido con 0,51 millones que no la separan tanto de 'The Brutalist', cuyo buzz de cara a los Oscars la aferra al top 3 con otros 0,41 millones de euros.

El Top 5 con lo más visto lo cerraron el debut de la 'María Callas' de Angelina Jolie con 0,38 millones de euros —nada mal para un biopic musical de este corte, aunque sin deslumbrar— y el actioner made in Spain 'Mikaela', con el que Daniel Calparsoro rascó otros 0,32 millones de euros que la sitúan en el millón recaudado en sus diez días de vida cinematográfica.

Los estrenos del 14 de febrero de 2025

Capitán América: Brave New World (2025)

Es la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, que llega cosa de siete meses después de 'Deadpool & Wolverine'.

Está dirigida por Julius Onah , responsable de 'The Cloverfield Paradox' y el drama social 'Luce'.

, responsable de 'The Cloverfield Paradox' y el drama social 'Luce'. Su reparto está capitaneado —jé— por el dúo de protagonista y antagonista compuesto por Anthony Mackie y Harrison Ford.

Liv Tyler, Giancarlo Esposito y Rosa Salazar completan el cast de este thriller político-superheróico que continúa lo visto en 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Crítica de Capitán América: Brave New World en Espinof

Bridget Jones: Loca por él (Bridget Jones: Mad About the Boy, 2025)

Es, como su título indica, la nueva película de la franquicia 'Bridget Jones', que llega nueve años después de su última parte.

El asiento del director está ocupado por Michael Morris , que ha firmado el largometraje 'To Leslie' y ha participado en sries como 'Animal Kingdom' o 'Para toda la humanidad'.

, que ha firmado el largometraje 'To Leslie' y ha participado en sries como 'Animal Kingdom' o 'Para toda la humanidad'. Como no podía ser de otro modo, Renée Zellweger regresa como la protagonista. Junto a ella estarán Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall o Colin Firth, entre otros.

Llega a nuestros cines justo un día después de su estreno en Peacock en Estados Unidos. No es por ser agorero, pero mal asunto para la taquilla...

La tutoría (Armand, 2024)

Está dirigida por Halfdan Ullmann Tøndel , nieto de Ingmar Bergman e hijo de Linn Ullmann. Casi nada.

, nieto de Ingmar Bergman e hijo de Linn Ullmann. Casi nada. Llega a nuestros cines tras alzarse con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes, así como otros premios en el circuito festivalero.

Está protagonizada por Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit y Øysterin Røger, entre otros.

Ofrece un cóctel de drama y thriller psicológico tan lúcido como incómodo. Cine nórdico en todo su esplendor.

Crítica de La tutoría en Espinof

Y además...

Vermiglio (2024)

Mary Superchef (A Greyhound of a Girl, 2023)

Los exploradores (2024)

La marsellesa de los borrachos (2024)

Descalzos (2025)

