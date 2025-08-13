Estrenos (13 de agosto). 37 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

Playa, montaña, incendios. Tremendas opciones que nos ofrece este verano pero (bromas aparte) casi que lo mejor que podemos hacer es 37 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

Por fin. Sí, por fin, llega una de mis series más esperadas (e imagino que por muchos de vosotros) de este verano y del año. Noah Hawley se mete de lleno en el universo de Alien para acometer su propia historia dentro de este mundo amenazado por xenomorfos.

Estreno el miércoles en Disney+ | Crítica

Despelote (Fixed)

Otro gran maestro de la narrativa, Genndy Tartakovksy, se desmelena con su nueva película. ¿La premisa? un perrete que, viendo que le queda "ná y menos" para que le esterilicen, decide tener una última noche para no olvidar junto a sus colegas perrunos.

Estreno el miércoles en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

The Biggest Loser. La verdad del reality para perder peso (viernes)

Canciones desde el encierro (miércoles)

Catwoman (viernes)

Cuerpo de élite (viernes)

Despierta, tigre (sábado)

Despelote (miércoles)

En el barro (jueves)

Eraser (viernes)

Furiosa. De la saga Mad Max (sábado)Guardianes de una gran nación (miércoles)

Jóvenes y millonarios (miércoles)

Miss Governor T1 [N] (jueves)

Mononoke II. Las cenizas de la ira (jueves)

La noche siempre llega (viernes)

Relatos de supervivencia. Las voces de la tragedia en Corea (viernes)

Seducción fatal T2 (viernes)

Prime Video

Betty La fea: La historia continúa T2 (viernes)

Butterfly (miércoles)

La fiesta de las salchichas: Frutopía T2 (miércoles)

Votemos (jueves)

Disney+

Alien: Planeta Tierra (miércoles)

Hamster & Gretel T2 (miércoles)

Las Kardashian T9-13 (jueves)

Quebranto (viernes)

Sin límites con Chris Hemsworth: Una vida mejor (viernes)

Movistar Plus+

Ciudad de asfalto (domingo)

Dalia y el libro rojo (jueves)

La historia del Panteón de Roma (jueves)

María Callas (viernes)

Los que se quedan (miércoles)

Las siete maravillas del mundo antiguo con Bettany Hughes (domingo)

Filmin

La fotógrafa persa

Parenostre

The People's Joker

Otros

Ley y orden T4 (jueves en SkyShowtime)

Snoopy presenta: un musical veraniego (viernes en Apple TV+)

