Estrenos (13 de agosto). 37 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

Playa, montaña, incendios. Tremendas opciones que nos ofrece este verano pero (bromas aparte) casi que lo mejor que podemos hacer es 37 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.
Índice de Contenidos (10)
Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)
Por fin. Sí, por fin, llega una de mis series más esperadas (e imagino que por muchos de vosotros) de este verano y del año. Noah Hawley se mete de lleno en el universo de Alien para acometer su propia historia dentro de este mundo amenazado por xenomorfos.
- Estreno el miércoles en Disney+ | Crítica
Despelote (Fixed)
Otro gran maestro de la narrativa, Genndy Tartakovksy, se desmelena con su nueva película. ¿La premisa? un perrete que, viendo que le queda "ná y menos" para que le esterilicen, decide tener una última noche para no olvidar junto a sus colegas perrunos.
- Estreno el miércoles en Netflix
Todos los estrenos
Netflix
- The Biggest Loser. La verdad del reality para perder peso (viernes)
- Canciones desde el encierro (miércoles)
- Catwoman (viernes)
- Cuerpo de élite (viernes)
- Despierta, tigre (sábado)
- Despelote (miércoles)
- En el barro (jueves)
- Eraser (viernes)
- Furiosa. De la saga Mad Max (sábado)Guardianes de una gran nación (miércoles)
- Jóvenes y millonarios (miércoles)
- Miss Governor T1 [N] (jueves)
- Mononoke II. Las cenizas de la ira (jueves)
- La noche siempre llega (viernes)
- Relatos de supervivencia. Las voces de la tragedia en Corea (viernes)
- Seducción fatal T2 (viernes)
Prime Video
- Betty La fea: La historia continúa T2 (viernes)
- Butterfly (miércoles)
- La fiesta de las salchichas: Frutopía T2 (miércoles)
- Votemos (jueves)
Disney+
- Alien: Planeta Tierra (miércoles)
- Hamster & Gretel T2 (miércoles)
- Las Kardashian T9-13 (jueves)
- Quebranto (viernes)
- Sin límites con Chris Hemsworth: Una vida mejor (viernes)
Movistar Plus+
- Ciudad de asfalto (domingo)
- Dalia y el libro rojo (jueves)
- La historia del Panteón de Roma (jueves)
- María Callas (viernes)
- Los que se quedan (miércoles)
- Las siete maravillas del mundo antiguo con Bettany Hughes (domingo)
Filmin
- La fotógrafa persa
- Parenostre
- The People's Joker
Otros
- Ley y orden T4 (jueves en SkyShowtime)
- Snoopy presenta: un musical veraniego (viernes en Apple TV+)
Lo más de lo más de Espinof
Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.
Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
En Espinof | Las series más esperadas de 2025
En Espinof | Las películas más esperadas de 2025
Ver 0 comentarios