Estrenos (5 de noviembre). 45 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

5 de noviembre y a muchos seguramente se nos vendrá la tonadilla de "Recuerda, recuerda..." de Guy Fawkes, inmortalizado por Alan Moore en su 'V de Vendetta'. Datos frikis aparte, es hora de los estrenos de streaming. 45 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Frankenstein

Después de su estreno "técnico" en cines, llega a Netflix una de las películas más esperadas de este 2025, al menos en lo que a los fans del fantástico y Guillermo Del Toro respecta. Una reinvención del gran clásico de la literatura gótica que promete hacernos pasar un rato estupendo.

Estreno el viernes en Netflix | Crítica

Pluribus

Vince Gilligan ha vuelto y eso ya tiene toda mi atención. Una serie de ciencia ficción protagonizada por la mujer más desdichada del mundo que debe salvar el mundo, valga la redundancia, de la felicidad.

Estreno el viernes en Apple TV+

Yakarta

Javier Cámara vuelve a aliarse con Diego San José para la nueva serie de uno de los guionistas más en forma de la televisión patria. En esta ocasión nos sumergimos en el mundo del bádminton con la historia de una antigua estrella del deporte que ve en una joven alumna la oportunidad de volver a competir en la élite badmintoniana.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

Todos los estrenos

Netflix

Baramulla (viernes)

Cualquiera menos tú (domingo)

Frankenstein (viernes)

Heweliusz (miércoles)

Mango (viernes)

Muerte por un rayo (jueves)

Un novio, dos novias (viernes)

Padre no hay más que uno 5 (viernes)

Peor imposible, ¿qué puede fallar? (miércoles)

El show de Vince Staples T2 (jueves)

Simplemente Alicia (miércoles)

Sufre mamón (miércoles)

Los tipos malos. Malos comienzos (jueves)

Tú siempre estuviste ahí (viernes)

Twisters (sábado)

Prime Video

En busca de Joy (miércoles)

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros T2 (viernes)

Tatsuki Fujimoto 17-26 (viernes)

Voy a pasármelo mejor (miércoles)

HBO Max

Expediente Vallecas (viernes)

My Ayrton, By Adriane Galisteu (jueves)

Disney+

Los 4 fantásticos: Primeros pasos (miércoles)

Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar (viernes)

Love+War (viernes)

Movistar Plus+

Black Dog (miércoles)

Código 3 (viernes)

El entrenador (sábado)

Lisa Frankenstein (domingo)

Nicholas Cage: El genio de Hollywood (miércoles)

El segundo acto (jueves)

Vikingos: La creación de un imperio (jueves)

Yakarta (jueves)

Filmin

Árni

Ellis Park

Empieza el baile

Juegos peligrosos: Roblox y el Metaverso

Memento

La Pampa

El sueño eterno

El temblor de la llama

Tres amigas

La última sesión de Freud

Les vacances de Mara

Otros

Amsterdam Narcos (domingo en SkyShowtime)

Pluribus (viernes en Apple TV+)

