Estrenos (9 de marzo): 136 series, películas y documentales en Netflix, HBO Max, Filmin, Amazon, Movistar Plus+, Disney+ y Apple TV+

Nuevo miércoles y ya nos ponemos manos a la obra esperando la avalancha de estrenos que nos esperan en las plataformas de streaming. En total vamos a repasar las 136 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Filmin, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Disney+ y Apple TV+.

Esta semana tenemos cosas bastante interesantes como la nueva serie del creador de 'La casa de las flores', lo nuevo y recomendado de Pixar, el regreso de 'Upload' con su segunda temporada y una joya de la comedia que en España no ha tenido mucha suerte en su emisión protagonizado por unos colgados en Filadelfia. Adelante, veamos.

'Érase una vez... pero ya no'

La nueva serie de Manolo Caro es un musical protagonizado por, entre otros, Sebastián Yatra y Nia. Nos adentramos en la historia de un pueblo que lleva siglos bajo un encantamiento y la de dos amantes cuyo reencuentro puede ser clave para la vuelta a la normalidad.

Estreno el viernes en Netflix

'El proyecto Adam'

Ryan Reynolds protagoniza el nuevo "blockbuster" de Netflix con una aventura en el que un piloto viajero del tiempo sufre un accidente en el pasado y hará equipo con su yo de doce años para salvar el futuro.

Estreno el viernes en Netflix

'Red'

La nueva película de Pixar está firmada por Domee Shi, quien firma el guion junto a Julia Cho para contar la historia de una adolescente que descubre que, cada vez que se emociona emociona o estresa demasiado se convierte en un gigantesco panda rojo.

Estreno el viernes en Disney+ | Crítica

'Los últimos días de Ptolemy Grey'

Miniserie protagonizada por Samuel L. Jackson como un decrépito hombre olvidado por todo su entorno. Cuando está al borde de hundirse en la demencia y en la soledad, Ptolemy es puesto al cuidado de una adolescente con la que comenzará un tratamiento que le devolverá gran parte de sus recuerdos.

Estreno el viernes en Apple TV+

Todos los estrenos

Netflix

Movistar Plus+

'Barb y Star van a Vista del Mar' (sábado)

'Black Eyed Peas en concierto' (viernes)

'En un mundo de hombres' (miércoles)

'Lady Boss: la historia de Jackie Collins' (jueves)

'La purga: infinita' (viernes)

La verdad sobre el sexo débil' (miércoles)

HBO Max

'El asesinato de Kim Wall' (miércoles)

'Embrujadas' t4 (domingo)

'Snowfall' T5 (jueves)

Disney+

Filmin

'The First Death of Joanna' (miércoles)

'Instructions for Survival' (miércoles)

'Feast' (jueves)

'Rebel Dykes' (jueves)

'Periferia' (jueves)

'El último zombi' (jueves)

'Playdurizm' (jueves)

Festival Sombra 2022: Sesión Cortometrajes II (jueves)

'Women do Cry' (jueves)

'Tracking' (jueves)

'The Winter Hunger' (jueves)

'Opal' (jueves)

'Bashira' (jueves)

Ciclo Murcia Fantástica (jueves)

'Spice Boyz' (jueves)

'Duyster' (viernes)

'The Vagina Slides' (viernes)

'Till Death. Hasta que la muerte nos separe' [P] (viernes)

'Aimra'a. La dona Sahraui' (viernes)

'Jaar. El lamento de las imágenes' (viernes)

'Perderlo todo' (viernes)

'Her Documentary' (viernes)

'Aftur Heim? (Home Again?)' (viernes)

'Fabian' (viernes)

'Salir de puta' (viernes)

'Nos corps sont vos champs de bataile' (viernes)

'Landays' (viernes)

'The Silent Willow' (viernes)

'Nasima' (viernes)

'Please Hold The Line' (viernes)

'Libertad' [P] (viernes)

'¡Al abordaje!' (viernes)

'Los hermosos vencidos' (viernes)

'Detrás de los hilos' (viernes)

'A Life on Tape' (viernes)

'El perfecto David' (viernes)

'El patio en un susurro' (viernes)

'Vivir sin país' (viernes)

'Maurice' (viernes)

'Queens of Orange' (viernes)

'Los consejos del Dr. Bird para poetas tristes' [P] (viernes)

'The Last Bath' (viernes)

'Plan A' [P] (viernes)

'Rift Finfinnee' (viernes)

'Antología del azar' (viernes)

'All I Need is a Ball' (viernes)

'9 days in Raqqa' (viernes)

'Senior Citizen' (viernes)

'Nudo Mixteco' (viernes)

'Son of OX' (viernes)

'Asalto al hospital' [P] (viernes)

'Sombra (2020)' (viernes)

'Gold' [P] (viernes)

'No callarán nuestras voces' (viernes)

'Sacar a la luz la memoria de las rapadas' (viernes)

'Six Angry Women' (viernes)

'La Mami' (viernes)

'La historia de todas nosotras' (viernes)

'Con los ojos abiertos' (viernes)

'Vidas menores' (viernes)

'You Cannot Kill David Arquette' (viernes)

'Las bostonianas' (viernes)

'A Man Must Be Strong' (viernes)

'Ricochet' (viernes)

'Condenadas en Gaza' (viernes)

'Her Painting' (viernes)

'Elle (2021)' [P] (viernes)

'Way Down' (sábado)

Prime Video

Apple TV (todos el viernes)

'El show de Snoopy' T2

'Los últimos días de Ptolemy Grey'

Espinof recomienda...

'Colgados en Filadelfia'

Si lo vuestro son las comedias algo (muy) gamberras, tenéis en 'Colgados en Filadelfia' ('It's Always Sunny in Philadelphia') una gran joya del humor que en nuestro país no ha tenido un hogar estable para sus, de momento, 15 temporadas. Definida como una "anti" sitcom, nos trasladamos a las ocurrencias y vivencias de una pandilla en el bar que regentan infructuosamente.

Recomendado por Albertini | Desde el miércoles en Disney+

Y más recomendaciones en... Expediente Espinof

Estas y más recomendaciones las podéis tener en vuestra bandeja de entrada con 'Expediente Espinof', en la que cada semana nos turnamos para hablar de aquellas series y películas que más nos apasionan en estos últimos tiempos.