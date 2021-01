Estrenos de cine: la nueva colaboración entre Paul Greengrass y Tom Hanks, el salto a las 3D de 'Lupin III' y el reestreno de un clásico moderno

En lo que dura un pestañeo nos hemos plantado en el último fin de semana del primer mes de 2021, y qué mejor manera de dar despedida a enero que con una nueva selección de estrenos de cine que este viernes 29 traen a nuestras salas la nueva colaboración entre Paul Greengrass y Tom Hanks después de la espectacular 'Capitán Phillips'.

Además, el salto a las tres dimensiones del famoso ladrón animado 'Lupin III', dramedias francesas, dramas adolescentes y el reestreno de una de las obras más reverenciadas —y criticadas, todo sea dicho— del maestro David Croneberg con motivo de su 25 aniversario.

'Noticias del gran mundo' ('News of the World', 2020)

A favor: La combinación de los enormes talentos de Paul Greengrass y Tom Hanks nos regaló en 2013 la notable 'Capitán Phillips', y siempre es motivo de alegría tener al dúo de vuelta en un western que evoca a clásicos como 'Valor de ley' y 'Centauros del desierto' para ofrecer una apuesta propia en el género, contemplativa e intimista.

En contra: El clasicismo de la película y su ritmo pausado podrían no ser del agrado de todos. El estilo particular de Greengrass no termina de cuajar del todo con la propuesta.

'Lupin III: The First' (2019)

A favor: El sentido del ritmo, de la diversión y del humor que rezuma la película en cada uno de sus fotogramas. Lo bien que ha sentado el salto a las tres dimensiones de los personajes de Monkey Punch, que no han perdido ni un ápice de su carisma y expresividad que ya tenían en su versión bidimensional. Su cóctel de aventura bondiana y arqueología disparatada al más puro estilo Indiana Jones.

En contra: La previsibilidad de su trama, el modo en que sus claros referentes sirven de anticipación a la inmensa mayoría de giros, y cómo los robos pasan a un segundo plano.

'Mi niña' ('Mon bébé', 2019)

A favor: Probablemente, el mayor reclamo del filme radique en la sencillez de su propuesta, y en la naturalidad de la puesta en escena y las interpretaciones de su reparto. Su espíritu feel good que no titubea al aseverar su tono ocasionalmente.

En contra: Como dramedia gala al uso, cae en clichés narrativos y tonales vistos en múltiples ocasiones.

Y además...

'Crash' (1996)

Los amantes de la obra del maestro David Cronenberg tienen una excusa perfecta para celebrar el 25 aniversario del estreno de 'Crash' con su relanzamiento en salas de cine.

'Ojalá te mueras' ('Remélem legközelebb sikerül meghalnod', 2018)

Desde Hungría, Mihály Schwechtje escribe y dirige este drama adolescente que explora las consecuencias de las relaciones online.

'El baile de la gacela' (2018)

Cierra los estrenos de la semana este filme costarricense del debutante Ivan Porras.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Lupin III: The First'. Por norma general, el salto del plano bidimensional al 3D no suele sentar demasiado bien a los personajes animados, pero el caso del icónico Lupin III es una de las pocas excepciones que confirman la regla. Con su nuevo largometraje, el ladrón de Monkey Punch brinda una aventura que bebe de Bond e Indiana Jones para dejar los robos en un segundo término y recorrer medio mundo en un cóctel de diversión sin tregua, acción espectacular y todo el sentido del humor y el carisma que ha hecho grande la franquicia a lo largo de las últimas décadas.

Kiko Vega: 'Crash'.

