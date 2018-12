Estrenos de cine: robots entrañables, terrores internautas y surrealismo rural

Se acabó lo que se daba. Este 28 de diciembre es el último viernes del año y, con él, damos la bienvenida al último repaso a los estrenos de cartelera de 2018 que llegan encabezados por la sexta entrega de la franquicia 'Transformers' en la que Michael Bay cede el testigo en la dirección a Travis Knight, director de la fantástica 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'.

Junto a la aventura en solitario del Autobot amarillo, nuestros cines reciben la secuela de la sorprendente 'Eliminado', lo nuevo del contingente y necesario Jose Luis Cuerda y un fantástico delirio en clave neo-noir dirigido por David Robert Mitchell y protagonizado por Andrew Garfield.

'Bumblebee' (2018)

A favor: El giro de 180º que ha dado la franquicia gracias a un Travis Knight que ha hecho de su aproximación a 'Transformers' un espectáculo encantador, lleno de corazón y acción de primera, que demuestra que un blockbuster puede ser una gran película. El Autobot protagonista es entrañable, tanto como su dinámica con Charlie.

En contra: Muchos echarán de menos en algún momento el "Bayhem"; esa sinfonía de la destrucción excesiva y salvaje de Michael Bay, que en esta ocasión ha dejado paso a unas set-pieces más legibles y ordenadas —pero no por ello menos espectaculares—.

'Eliminado: Dark Web' ('Unfriended: Dark Web', 2018)

A favor: La gente de Blumhouse Productions rara vez falla, y este es un nuevo ejemplo de su buen ojo para el cine de género que promete llevar un paso más allá la propuesta de la 'Eliminado' original. A nivel formal, pese a no sorprender en absoluto —ya hay suficientes propuestas similares como para que haya perdido efectismo—, sigue siendo completamente refrescante.

En contra: Los mecanismos que emplea para articular el terror no es que sean demasiado sutiles, originales o refinados. No deja de ser una secuela que explota la idea original, y eso se refleja en unos ligeros síntomas de agotamiento.

'Tiempo después' (2018)

A favor: El cine del maestro Jose Luis Cuerda no sólo es contingente, también es necesario, y contar con una sucesora espiritual de 'Amanece que no es poco' en pleno 2018 es una de las mejores noticias que el cine español en general y la comedia en particular podrían recibir. Su reparto, hasta las trancas de caras conocidas.

En contra: Comparándola con el resto de obras que componen la ya cuadrología del "subruralismo" de Cuerda, queda unos cuantos escalones por debajo, lo cual decepcionará a más de uno.

'Lo que esconde Silver Lake' ('Under the Silver Lake', 2018)

A favor: El estilazo que rebosa la dirección de David Robert Mitchell, que se consagra tras 'It Follows' como una de las figuras más relevantes del panorama actual. El tono, el estilo y el festival referencial del filme son tan deliciosos como su delirante trama, en la que todo va conectándose poco a poco.

En contra: Es un largometraje tan particular que puede repeler a muchos de forma prácticamente instantánea. Sus cerca de dos horas y media de metraje tampoco ayudan demasiado a conectar con él en caso de dudas.

'Viaje a Nara (Vision)' (2018)

A favor: Su hermosa factura técnica y su vis poética, junto a la construcción de sus personajes son, sin duda, lo mejor del largometraje.

En contra: Parece que 'Viaje a Nara' es uno de los deslices más pronunciados de la longeva carrera de Naomi Kawase, construido sobre el melodrama más rancio y la cursilería.

'Elis, la voz de Brasil' ('Elis', 2018)

A favor: La impecable labor de Andréia Horta dando vida a la cantante protagonista. Su capacidad para entretener sin olvidar el lado divulgativo propio de los biopics.

En contra: Su factura técnica no es demasiado depurada, resultando un tanto plana en buena parte de sus pasajes. Condensa en menos de dos horas demasiados detalles de la vida de Elis, lo que se traduce en una narrativa un tanto caótica y atropellada.

'Await Further Instructions' (2018)

A favor: Dentro de su sencillez, y como ejercicio de atmósfera y juguete de terror en clave sci-fi, es efectiva como pocas; funcionando perfectamente tanto en lo que respecta a la gestión del suspense como en los momentos en los que decide explotar el horror sin miramientos.

En contra: En cómputo global no deja de ser un filme de género menor, aunque no por ello carente de interés y muy buenas ideas. No obstante, es algo que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a él sin demasiada información.

'La decisión' ('The Journey', 2017)

A favor: La fuerza del trabajo de cámara y la puesta en escena de Mohamed Al Daradji, su gestión del suspense y la vibrante trama de la película, que absorbe en cada uno de sus escasos 82 minutos de duración.

En contra: Es precisamente en la brevedad de su metraje donde radica su mayor flaqueza. 'La decisión' es demasiado ambiciosa como para limitarse a una duración inferior a la hora y media.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Bumblebee'. Coged el alma única de 'El gigante de hierro' de Brad Bird, sumad el encanto y estilo inherentes del cine de John Hughes, salpimentad con el código genético propio de la franquicia 'Transformers'

Mikel Zorrilla: 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Ua aventura estupenda que logra funcionar de maravilla como entretenimiento, es atrevida en su planteamiento de la historia y también en su manejo de la animación. Además, te deja con ganas de mucho más pese a que ya hemos visto en multitud de ocasiones al trepamuros en la gran pantalla. Además es muy divertida pero también deja cierto poso más propio de otro tipo de cine.

Kiko Vega: 'Lo que esconde Silver Lake'. Cuando creíamos que 'Brick', aquel pequeño canario maltés con el que debutaba un tipo que ya juega en una galaxia muy, muy lejana, llega el nuevo trabajo del director de 'It follows'. David Robert Mitchell repite la jugada noir de Rian Johnson, pero la llena de luz y color. Unas luces que destacan lo clásico y unos colores que la convierten en la perfecta adaptación de la mejor novela gráfica de género que aún nadie ha escrito. No disparen al pianista, ya nos dispara él.