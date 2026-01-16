Pasamos un fin de semana nada relajado entre infectados y ataques de ansiedad. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

A pesar de que tan solo una película de estreno logró colarse entre los cinco títulos más vistos del pasado fin de semana, marcado por la entrega de los Globos de Oro, la taquilla continúa dándonos alegrías durante un mes de enero para enmarcar gracias a dos fenómenos cinematográficos tan dispares como 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'La asistenta', que volvieron a ocupar la primera y segunda posición con 2,14 millones y 1,79 millones de euros respectivamente.

Estos dos títulos asentaron un box office que dejó en las arcas de nuestros cines 6,63 millones de euros en total gracias a 839 851 espectadores que encontraron en 'Zootropolis 2', 'Abuela tremenda' y 'Rental family (Familia de alquiler)' sus otras tres opciones; todas ellas por debajo del millón de euros, con la cinta animada de Disney cosechando 0,59 millones de euros y con la comedia española y el nuevo trabajo de Brendan Fraser casi empatando técnicamente con 0,39 millones y 0,35 millones cada una.

Los estrenos del 16 de enero de 2026

Pero mucho ojo, porque si los puestos altos de la tabla no sufren una caída demasiado drástica, este fin de semana podría dejarnos otra buena millonada cortesía del estreno de '28 años después: El templo de los huesos', la continuación de la fantástica secuela tardía dirigida por Danny Boyle, que en esta ocasión corre a cargo de Nia DaCosta y que encuentra en el dúo de intérpretes compuesto por Ralph Fiennes y Josh O'Connor su mejor arma.

Junto a ella, Mary Bronstein aterriza en nuestro país con 'Si pudiera, te daría una patada', un ataque de ansiedad de un par de horas protagonizado por una Rose Byrne que acaba de alzarse con el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia tras alzar el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín. Mucho ojo, porque tras su fachada de comedia negra esconde un puñetazo en el estómago brillante en forma y fondo con la maternidad como telón de fondo.

Los otros dos estrenos destacados de la semana son 'El hombre menguante', la nueva versión del clásico de la ciencia ficción literaria escrito por Richard Matheson que protagoniza Jean Dujardin —o, como él mismo se llamó en Sitges, Juanito el del Jardín—, y 'Turno de guardia', un drama danés ambientado en el mundo de la enfermería con un ritmo trepidante y que termina virando en uno de esos thrillers con alma nórdica que tanto nos gustan.

Además, la nutrida lista de novedades incluyen el thriller patrio de Juanma Bajo Ullloa 'El mal', la cinta de animación belga 'Polloliebre y el secreto de la marmota', el drama británico 'El sendero de la sal' o el western queer chileno 'La misteriosa mirada del flamenco'.

