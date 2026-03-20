Llega Almodóvar para desafiar a Torrente en un duelo 'made in Spain'. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Tuvo que llegar Santiago Segura para soltar unas cuantas salvajadas en contra de la prensa y, de paso, para reventar una taquilla que nos ha dejado el mejor fin de semana de lo que llevamos de año. Su 'Torrente presidente' se ha convertido en el quinto mejor estreno de una película española, y ha impulsado la recaudación total hasta los 10,1 millones de euros gracias a un debut valorado en unos arrolladores 6,9 millones.

Tras ella, 'Hoppers' se reafirma como el mejor estreno de una película original de Pixar desde 'Coco' con 1,4 millones más en el bolsillo que ya suman 4,07 millones en total. Lejos de ella queda 'Cumbres borrascosas', que sumó otros 0,36 millones, dejándonos una suerte de triple empate técnico con unas 'Scream 7' y 'Como cabras' que rascaron 0,35 millones de euros.

Los estrenos del 20 de marzo de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegan este viernes 20 de marzo a nuestras salas de cine, el gran reclamo se encuentra, como es obvio, en 'Amarga Navidad': la nueva cinta de nuestro Pedro Almodóvar, que una vez más se ha rodeado de un reparto de lujo, esta vez capitaneado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón o Victoria Luengo, entre otros grandes nombres.

Un registro radicalmente diferente es el que nos ofrece 'Whistle: El silbido del mal' —no, no me acabo de inventar el título—, la nueva película de terror de Corin Hardy —director de 'La monja'— en la que Dafne Keen y Sophie Nélisse se enfrentarán a un silbato de la muerte azteca que invoca a sus propias muertes futuras. Slasher sobrenatural de manual con un grupo de estudiantes muriendo de las formas más diversas.

Por otro lado, Giullaume Senez dirige al siempre acertado Romain Duris en 'Una hija en Tokio', un drama paternofilial con reencuentros nipones inesperados y una brillante deconstrucción de la ciudad titular. Este es el primero de los dos estrenos franceses de la semana, con la dramedia musical 'Elegir mi vida' de Amélie Bonnin, protagonizada por Juliette Armanet, como segunda alternativa para el público francófilo.

Las novedades las cierran la cinta animada 'Tafiti y sus amigos' y la cinta de terror con posesiones y un buen toque de drama rural de por medio 'La sonrisa del mal', que llega desde Italia bajo la dirección de Paolo Strippoli.

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