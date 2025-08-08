Prime Video acaba de estrenar una película de acción que está arrasando y ya es número 1 de Amazon en 50 países

Una cosa en la que suelo insistir es en el hecho de que ninguna plataforma de streaming puede seguir el ritmo de estrenos de Netflix, siendo algo evidente tanto con los lanzamientos de series como de películas. Seguramente Prime Video sea la siguiente en términos de volumen y ahora el servicio de Amazon acaba de estrenar una película de acción que está arrasando, hasta el punto de que ya es número 1 en 50 países.

El nuevo éxito de Prime Video es 'El último encargo', nuevo vehículo pensado para el lucimiento personal de Eddie Murphy. Aquí da vida a Russell, el conductor de un furgón blindado que solamente quiere que el día acabe lo antes posible para celebrar el aniversario de boda con su mujer. La llegada de un nuevo compañero ya pone eso en duda, pero cuando todo se complica de forma irremediable es tras ser víctimas de un curioso atraco.

Poquita cosa

Sobre el papel, 'El último encargo' tenía buenos mimbres para ofrecer una buena buddy movie al estilo de las que lideró Murphy en los años 80 -pienso en títulos como 'Límite: 48 horas'-, pero el resultado final es bastante decepcionante. Como comedia tiene poca gracia y como espectáculo de acción también se queda lejos de ser tan siquiera mínimamente memorable.

La verdad es que ni siquiera la pareja profesional que el actor hace aquí con Pete Davidson destaca especialmente, por no decir lo aleatoria que resulta la presencia de Eva Longoria en varios momentos. No es que sea un desastre absoluto de película -menos mal que apenas dura 90 minutos, eso sí-, pero sí se acerca demasiado al hecho de ser simple contenido para engordar el catálogo de Prime Video.

Pese a que la crítica ha quedado muy poco impresionada con el resultado final -ahora mismo apenas tiene un 33% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, 'El último encargo' ha conseguido conquistar al público de forma inmediata. Al día siguiente de su estreno ya ocupaba el número 1 de Prime Video en 36 países, pero es que esa cifra creció en 14 territorios más en apenas 24 horas.

Detrás de 'El último encargo' tenemos a Tim Story, un director del que se ha vuelto a hablar mucho durante las últimas semanas. ¿El motivo? Fue en su momento el máximo responsable tanto de 'Los 4 fantásticos' como de 'Los 4 fantásticos y Silver Surfer'. El plan inicial era que esa saga tuviese una tercera entrega, pero Fox acabó cancelándola.

En Espinof | Las mejores películas de 2025 en Prime Video

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025