Va al cine a ver 'Destino Final' y se le cae el techo de la sala encima. "Pensamos que era parte de la peli"

Lo de ir conduciendo por la autopista y frenar al ver un camión lleno de troncos, por si acaso, es ya un trauma generacional. Y pocas cosas más bonitas se podrán decir del legado de 'Destino Final', una saga de películas que todos dimos por asesinada en 2011 sin darnos cuenta de que, efectivamente, se puede engañar a la muerte... Sobre todo cuando no ha dejado jamás de funcionar en taquilla. Y ahora que ha vuelto, la muerte se ha intentado tomar su venganza en el sitio más insólito: Argentina.

Destino fatal

Nos vamos hasta Argentina, más concretamente hasta La Plata, en Buenos Aires, donde unas cuarenta personas se habían concentrado en el cine Cinema Ocho para ver 'Destino final: lazos de sangre', la sexta entrega de la saga. Concretamente, fue en la sala 4 en la sesión de las 9 de la noche del pasado lunes 19 de mayo, según informa Infobae. Claro está, estaban poco menos que provocando a la muerte.

De pronto, el techo se cayó sobre una de las espectadoras, Fiamma Villaverde, de golpe: "Se escuchó un ruido fuertísimo. Al principio pensamos que era parte de la peli, porque estábamos re compenetrados; pero enseguida se me cayó un cascote encima", afirma la víctima, de 29 años, que aprovechó el día del espectador para ver la película junto a su hija de 11 años y un amigo.

Por suerte, esta vez la muerte falló, pero, según cuenta, tan solo porque estaba apoyada en el reposabrazos y el cascote no llegó a caer encima de su cabeza. Al final, Fiamma se fue al hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo y varios moretones, y ya ha anunciado que pretende denunciar a los dueños del cine mientras se lamenta por su suerte: "Hacía años que no iba al cine. Fui porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó".

Según se intuye, el desprendimiento tuvo lugar por las lluvias que asolaron Buenos Aires, pero a Fiamma ninguna excusa le vale teniendo en cuenta que ha dejado de ir a trabajar por culpa de la lesión, y no sabe quién le va a pagar esos días de baja. Seguro que para la próxima se espera al streaming.

Foto | Fiamma Villaverde

En Espinof | Qué fue de Devon Sawa, el ídolo adolescente de los 90 que quiso cambiar de vida y por el camino se encontró a sí mismo

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia