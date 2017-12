Globos de Oro 2018 | Las grandes sorpresas y ausencias de las nominaciones

Las nominaciones de los Globos de Oro se han anunciado hace apenas unas horas y, como es lógico, no han dejado contentos a todos. La tónica habitual en todos los premios. En las candidaturas hay desde sorpresas más o menos agradables hasta decepciones de todo tipo. En Espinof hemos decidido hacer un repaso al principal pasatiempo de esta tarde para muchos cinéfilos y seriéfilos y hemos recopilando tanto las grandes alegrías como los mayores chascos de las nominaciones:

Las sorpresas televisivas

Es cierto que se contaba con su probable presencia, pero no son pocos los que han reaccionado con sorpresa al ver a ‘SMILF’ y ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ nominadas como mejores comedias. Se ha hablado tan poco de ellas que casi da la sensación de que algunos hayan descubierto así su existencia.

En esa categoría también ha logrado colarse el revival de ‘Will & Grace’, algo hasta cierto punto inesperado. Eso sí, los votantes no han demostrado un apoyo completo a la serie, pues luego también han nominado a Eric McCormack pero a ninguno más de sus cuatro protagonistas.

En lo interpretativo también han sido recibidas con mucho agrado las candidaturas de Jessica Biel por ‘The Sinner’ -y siendo los Globos de Oro hasta tiene posibilidades de ganar-, Jason Bateman por ‘Ozark’ -lástima que se hayan olvidado de la serie-, Freddie Highmore por ‘The Good Doctor’ -uno de los grandes éxitos de la temporada-, Kevin Bacon por ‘I Love Dick’, David Thewlis por ‘Fargo’, Katherine Langford por 'Por trece razones' ('13 Reasons Why') y el tardío reconocimiento a Sterling K. Brown por ‘This is Us’, ya que el año pasado se había quedado sin nominación por la serie de NBC.

Las sorpresas cinematográficas

Los votantes de los Globos de Oro han sido seguramente los primeros en poder ver ‘Todo el dinero del mundo’ (‘All the Money in the World’) y no han dudado en dar su apoyo a la película con tres nominaciones, incluyendo a una a mejor director para Ridley Scott cuando luego no está como mejor película. Y también otra para Christopher Plummer, el sustituto de última hora de Kevin Spacey -¿llegaremos alguna vez a ver el metraje que rodó el protagonista de ‘American beauty?-.

Una sorpresa relativa es la candidatura de Helen Mirren por 'El viaje de sus vidas' (‘The Leisure Seeker’), ya que nadie contaba con ella. ¿Por qué entonces relativa? Pues porque es la decimoquinta nominación que consigue a los Globos de oro. Menos exuberante pero también hasta cierto punto inesperada ha sido la nominación para Denzel Washington por ‘Roman J. Israel, Esq.’, pues se esperaba que fuera para Jake Gyllenhaal por ‘Stronger’.

También ha causado cierta sensación la presencia de Ansel Elgort por su participación en ‘Baby Driver’, la candidatura como mejor comedia para ‘I, Tonya’ y, sobre todo, las tres estatuillas que podría llevarse ‘El gran showman’ (‘The Greatest Showman’), el musical protagonizado por un Hugh Jackman que con la cinta dirigida por Michael Gracey sí ha logrado la nominación que le han negado por ‘Logan’.

Las ausencias televisivas

Hay mucho que comentar en las categorías televisivas, pero quizá el más llamativo sea la ausencia total de ‘Mindhunter’, uno de los estrenos más valorados de la temporada y que encima contaba con el reclamo adicional de la participación de David Fincher. Eso no ha impedido que haya sido completamente ignorada junto a otras ausentes habituales de los premios como ‘The Leftovers’, ‘Halt and Catch Fire’ o ‘The Americans’.

Por otro lado, ha sido toda una alegría ver a Alison Brie nominada, pero llama la atención que ‘Glow’ no lo haya conseguido. Algo similar sucede con el regreso de ‘Twin Peaks’, pues Kyle MacLachlan sí es candidato, pero la serie emitida por Showtime se ha quedado fuera. Justo lo contrario ha sucedido con ‘Juego de Tronos’, pues sí que aspira al título de mejor drama televisivo, pero ninguno de sus actores ha conseguido colarse entre los nominados.

Otras ausencias especialmente chocantes han sido la completa desaparición de ‘Veep’ y ‘Transparent’. Es cierto que había que hacer sitio a los recién llegados, pero es que ni tan siquiera ha caído una nominación para Julia Louis-Dreyfus por parte de la serie de HBO. En el caso de ‘Transparent’ sospecho que las acusaciones por acoso sexual contra Jeffrey Tambor han jugado en contra de la mejor baza que tenía la serie de Amazon.

Por último, todo se vuelve cada vez más competitivo y aunque duela se puede entender que series como ‘The Good Place’ -si no fue nominada por su primera temporada, raro será que alguna vez se acuerden de ella, sobre todo si los Emmys también te ignoran-, 'Better Things', ‘Godless’, ‘The Deuce’ o ‘The Good Fight’ no hayan pasado el corte. Seguro que más uno quitaría alguna de las nominadas para hacerle un hueco, sea en la categoría principal o en las interpretativas, donde algunos también echan en falta a Milo Ventimiglia por ‘This is Us’ y a Mary Elizabeth Winstead por ‘Fargo’

Las ausencias cinematográficas

También hay mucho que destacar sobre las ausencias en las secciones cinematográficas, pero en este caso me gustaría empezar por dos títulos que sí aspiran al premio gordo pero que no son candidatas en guion o dirección. Me refiero a ‘Déjame salir’ (‘Get Out’) y ‘Call me by your name’, mientras que ‘Lady Bird’ se quedó sin la de dirección pero sí se coló en guion. Los tres son títulos que suenan con fuerza para los Oscar y no sería tan raro que en los premios de la Academia de Hollywood eso cambie.

También llama la atención la ausencia de ‘El hilo invisible’ (‘Phantom Thread’) en varias categorías, ya que la única nominación importante que ha conseguido es la de mejor actor para Daniel Day-Lewis. Eso sí, al menos algo ha logrado la última cinta de Paul Thomas Anderson, porque ‘La gran enfermedad del amor’ (‘The Big Sick’) ha sido ignorada por completo cuando la combinación de gran éxito y buenas críticas invitaba a pensar en que iba a lograr varias.

Tampoco ha conseguido ningún tipo de amor ‘Detroit’, la extraordinaria última película de Kathryn Bigelow, pese a que ha contado con un importante apoyo promocional por parte de Annapurna, ni ‘Logan’, la despedida de Hugh Jackman como Lobezno de la que en su momento se habló mucho. Al final imperó la “lógica” y se ha quedado fuera, al igual que ‘Wonder Woman’, otro título en el que se tenían expectativas poco realistas de cara a la temporada de premios.

Algo más han conseguido títulos como ‘Mudbound’ y ‘Una vida a lo grande’ (‘Downsizing’), pero al principio de la carrera se tenían muchas más esperanzas en ambos títulos. Como también lo tenía Amazon en rascar una nominación para Steve Carell por ‘Last Flag Flying’, pero se ha quedado con las ganas.

En la faceta interpretativa también merece la pena destacar la ausencia de Michael Stuhlbarg por ‘Call me by your name’ como mejor actor de reparto, pero es que la competencia era feroz. Otro caso que a menos merece la pena mencionar es el de Jennifer Lawrence por ‘Madre!’ (‘Mother!’), ya que la película de Darren Aronofsky no tenía posibilidades en prácticamente ninguna otra categoría salvo en la de mejor actriz y tampoco ha habido suerte ahí.

¿Y a vosotros qué nominaciones o ausencias os han llamado más la atención?