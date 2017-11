Nuevo tráiler de 'I, Tonya': Margot Robbie protagoniza el mayor escándalo de la historia del patinaje

Hace apenas unas semanas pudimos ver el primer adelanto de 'I, Tonya', el biopic de la polémica patinadora Tonya Harding con el que Margot Robbie aspira a colarse entre las nominadas al próximo Oscar a la mejor actriz. Ahora al fin podemos hincarle el diente al nuevo tráiler que nos termina de dejar del todo claro que no va a ser un biopic convencional. De hecho, casi parece una comedia de humor negro.

Tonya Harding tocó el cielo en 1991, año en el que se convirtió en la primera mujer estadounidense -y la segunda del mundo- en completar un salto triple axel. Eso se tradujo en que ganó el campeonato de su país y luego acabó consiguiendo la segunda posición en el torneo mundial. Tres años después su vida se fue al garete porque su marido atacó a Nancy Kerrigan, su gran rival, confesando tiempo después que todo había sido idea de ella. Una de las consecuencias de ello fue que se le prohibió volver a participar en cualquier competición durante el resto de su vida.

Robbie es la gran estrella de la función, pero también se está hablando muy bien de la actuación de Allison Janney, hasta el punto de que a día de hoy es la gran favorita para llevarse el Oscar a la mejor actriz secundaria. Sebastian Stan, Julianne Nicholson y Bobby Cannavale completan el reparto de esta nueva película de Craig Gillespie, cuya carrera llevaba un tiempo a la deriva tras la buena acogida que cosechó en su momento con 'Lars y una chica de verdad' ('Lars and the Real Girl').

Lo que no me inspira demasiada confianza es que su guionista sea Steven Rogers, firmante de los libretos de cintas como 'Quédate a mi lado' ('Stepmom'), 'Kate & Leopold' o 'Posdata: Te quiero' ('P.S. I Love You'). De todas formas, el tráiler es muy bueno y la historia real tiene mucho jugo, así que sigo siendo optimista. La mala noticia es que habrá que esperar hasta el 23 de febrero para poder verla en España cuando en Estados Unidos llegará a los cines el 8 de diciembre.