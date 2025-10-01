HBO Max acaba de confirmar que sigue muy lejos de poder competir con Netflix. Y lo ha hecho de la forma más inesperada

Hace apenas unas horas saltaba la noticia con el hecho de que 'Superman' había roto récords en HBO Max con la friolera de 13 millones de visualizaciones en 10 días. La plataforma estaba sacando pecho con ese anuncio, pero lo cierto es que al mismo tiempo ha servidor para confirmar que todavía está muy lejos de poder competir en igualdad de condiciones con Netflix.

Por lo pronto, esos 13 millones de visualizaciones en 10 días serían un dato discreto o incluso malo para Netflix. Pensemos por ejemplo en el caso de 'Estado Eléctrico', la carísima película de ciencia ficción que llegó a la plataforma este año y que está considerada como una importante decepción para la plataforma. Pues bien, en sólo tres días ya consiguió 25,2 millones de visualizaciones.

La otra cara de la moneda

Es cierto que uno ya podría llegar a esa conclusión con el hecho de que HBO Max anunció este mismo año que tenía 125,7 millones de suscriptores en todo el mundo, mientras que esa cifra se eleva hasta los 301,6 millones en el caso de Netflix, pero es que comparativamente hablando, el cine funciona mucho mejor en esta última plataforma.

Por ejemplo, 'Terminagolf 2' consiguió este mismo año 87,5 millones de visualizaciones en sus primeros 10 días disponible y luego no ha conseguido entrar en el Top 10 histórico de la plataforma. Eso convierte en insignificantes los datos de la estupenda película dirigida por James Gunn, la cual es cierto que antes pudo verse de forma exclusiva en cines.

Es por ello que lo que podría ser una gran noticia para Warner, a la hora de la verdad es un nuevo recordatorio de que sigue sin haber nadie en condiciones de poder toser a Netflix. Lo más parecido que hemos tenido sigue siendo el caso de 'Red One' con 50 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días en Prime Video, pero luego la plataforma de Amazon no quiso dar más datos...

Eso sí, Prime Video también demostró estar algo lejos de Netflix cuando quiso celebrar el éxito sin precedentes de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y ofreció unas cifras que ni siquiera le habrían permitido entrar en el Top 10 histórico de Netflix por aquel entonces...

