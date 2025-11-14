Clint Eastwood nos deslumbró desmontando su imagen de cowboy. Hoy en TV, un exquisito thriller con su distinguido toque de director

Clint Eastwood es uno de los iconos del héroe masculino duro en la historia del cine, pero su carrea como director ha buscado matizar este legado. Muchas de sus historias han tirado de fascinante sensibilidad y han explorado aristas de lo que estos personajes realmente representan. En los últimos tiempos volvió a replantearlos con ‘Mula’.

Transportando el sueño americano

Una de las mejores películas del director en los últimos tiempos, camuflando de thriller un estudio de personaje con mucho de western melancólico y crepuscular. Algo marca de la casa que dirige además de protagonizarlo junto a Bradley Cooper, ofreciendo una emocionante experiencia que se puede ver hoy en televisión a través de La 1 a partir de las 22 horas.

Earl Stone es un hombre que ha dedicado casi toda su vida al trabajo, al arte de las flores. Su familia nunca entendió como podía dejarles de lado en los momentos importantes, así que acabaron distanciándose. Ahora, en apuros económicos y queriendo una última oportunidad con el único familiar que todavía cree en él, decide aceptar un peligroso trabajo transportando drogas por la fronteras del país sin que le descubra el FBI.

Sea voluntario o accidental, esta manera de volcarse en el trabajo a costa de las conexiones familiares adquiere otros tintes al meter en el reparto a la propia descendencia de Eastwood. Hay tintes dramáticos casi de arrepentimiento de no haber sabido establecer correctamente prioridades a lo largo de una vida.

Podría estar hablando del propio Eastwood, al igual que podría estar desmontando la épica de sus héroes que ejercían muy alegremente y con libertad su autoridad. Pero ‘Mula’ consigue ser algo un poco mayor al explorar la futilidad de perseguir la obsesión profesional y económica del sueño americano, mostrando sus profundas limitaciones.

Hay un trabajo de inmensa textura presentado casi en su faceta más desnuda y desprovista de artificios, como caracteriza al apresurado cine de Eastwood, especialmente elemental con el paso del tiempo. Pero aquí presenta todo, desde el drama hasta la tensión e incluso su particular sentido del humor raro, con notable gusto y eficiencia.

