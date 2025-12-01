El trío maravilla del cine de gángsters crea otra joya asombrosa. Hoy en TV, una película imprescindible de Martin Scorsese, Joe Pesci y Robert De Niro

Martin Scorsese es el nombre grande del cine gánster, pero incluso sus películas en ese género han contenido multitudes porque así de extenso es el ADN cinematográfico que despliega. Incluso en ellos puede dejar fluir una pasión por el western que, sin ser explícita, marca los conflictos que se despliegan. Es sin duda el caso de ‘Casino’.

Hagan sus apuestas

El director italoamericano crea otra obra criminal imprescindible de la mano de dos actorazos como Robert De Niro y Joe Pesci con los que forma todo un trío maravilla. Sharon Stone se suma a la terna para crear una película épica que se puede ver en streaming a través de La 2 a partir de las 22:10 (también en streaming a través de Movistar+).

Las Vegas se convierte en el centro neurálgico de una serie de operaciones mafiosas que nutren el negocio del juego profesionalizado, así como otras vías lucrativas menos legales. Los gángsters ponen a un experto en materia de apuestas, Sam "Ace" Rothstein, a cargo de uno de los casinos más importantes para que sea autopista para el dinero que toca mover. Pero si eso no fuera bastante presión, Ace va a tener que manejar los impulsos del mafioso Nicky Santoro y de su pareja Ginger McKenna.

La historia expande aún más la dinámica de perspectivas cambiantes que llevó a terreno magistral en ‘Uno de los nuestros’, tratando de establecer un contexto de poder y pasión desde ángulos distintos. Con un marco de tragedia anunciada, Scorsese nos prepara para un ascenso y caída que va a ser todo un laberinto de pasiones para sus personajes, y en extensión para el espectador.

Pero la manera en la que se plantea el desarrollo de la acción tiene mucho de western recontextualizado en cuanto a género y localización temporal. La expansión de la mafia hacia el Oeste en busca de territorio que conquistar es una de las ideas interesantes que Scorsese aprovecha para ligar la historia de Estados Unidos a la codicia y al imperialismo violento, con los gangsters locales estableciendo su ley como una especie de civilización que, aún así, está dada al salvajismo.

Eventualmente llega la verdadera ley para marcar un conflicto muy de esta clase de cine, aunque Scorsese esté manejándolo todo en un ritmo y energía muy suyos además de contemporáneos. Es lo que hace especial a ‘Casino’ con respecto a sus otros trabajos en el cine gángster, donde siempre encuentra maneras de no repetirse y seguir siendo esencial.

