Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en julio de 2026. De la nueva película de los creadores de 'Élite' con José Coronado al final de una de las mejores series de Netflix

El verano ya está entre nosotros, lo cual también supone que estamos a punto de dejar atrás el mes de junio. Eso supone que es el momento ideal para hacer nuestro ya tradicional repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en julio de 2026.

'Enola Holmes 3'

Millie Bobby Brown recupera el segundo personaje más famoso de su carrera para vivir una aventura en la que su boda se complica cuando su hermano Sherlock es secuestrado. La gran novedad es que en esta ocasión detrás de las cámaras está Philip Barantini, director de todos los episodios de 'Adolescencia',.

Estreno el 1 de julio de 2026

'La casa de la pradera'

Nueva adaptación de los libros de Laura Ingalls Wilder que ya dio pie a una mítica serie de los años 70 liderada por Michael Landon. Alice Halsey, Luke Bracey y Crosby Fitzgerald protagonizan este esperada versión televisiva de Netflix.

Estreno el 9 de julio de 2026

'El Halcón'

Will Ferrell y Molly Shannon lideran esta nueva serie cómica de Netflix en la que el que llegase a ser el golfista número 1 del mundo en 2004 lucha durante los últimos años de su carrera por recuperar la magia perdida.

Estreno el 16 de julio de 2026

'Heartstopper para siempre'

La excelente adaptación de Netflix de los cómics de Alice Oseman es una de las mejores series de la plataforma, pero ahora ha llegado el momento de decir adiós a la historia de amor de Nick y Charlie con una película que promete ser imprescindible.

Estreno el 17 de julio de 2026

'El mapa de los anhelos'

Alicia Falcó, Pablo Álvarez, Georgina Amorós y Laia Marull protagonizar esta adaptación de la novela homónima Alice Kellen en formato miniserie. Cuenta la historia de Greta, quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy, que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, Lucy fallece, dejando a Greta con un tremendo vacío existencial.

Estreno el 17 de julio de 2026

'Nueva vida en Ramson Canyon', temporada 2

El western de corte romántico protagonizada por Josh Duhamel y Minka Kelly regresa con una segunda temporada que seguirá explorando los amores de tres familias de ganaderos en medio de las tundras y ríos ondulantes de una región montañosa de Texas.

Estreno el 23 de julio de 2026

'Los creyentes'

José Coronado regresa a Netflix, pero en esta ocasión no es con una nueva serie, ya que estamos ante el nuevo largometraje de Roger Gual. Eso sí, lo que hace más particular es que está escrita por el dúo formado por Darío Madrona y Carlos Montero, quienes en su momento creasen 'Élite'. Aquí cuentan la historia de una mujer de 30 años que vuelve a casa tras la extraña muerte de su madre y empieza a sospechar que su padre podría ser el responsable de lo sucedido.

Estreno el 24 de julio de 2026