Las cadenas estadounidenses ya han presentado su temporada 2025/2026. Estas son las 3 series nuevas que más espero

Mayo es uno de los meses más importantes del año en cuanto a televisión se refiere. La temporada termina y los próximos estrenos van conociéndose y tomando forma, sobre todo si hablamos de las cadenas generalistas estadounidenses. Y ahora, con los upfronts y posteriores LA Screenings clausurados las grandes cadenas tienen ya perfilados sus estrenos.

Así que es hora de ver cuales son las series que, en lo particular, más me llaman la atención. Las que creo que son las propuestas más atractivas de las presentadas en estas semanas... y de toda la lista de novedades hay tres que, sin duda, destacan por encima de las demás.

Ojo, me estoy centrando en las cadenas generalistas estadounidenses, es decir, ABC, CBS, CW, FOX y NBC. Por lo que no encontramos aquí las series que ya sabemos que llegarán la próxima temporada pero a plataformas "de la casa" (Hulu, Paramount+, Peacock, etc).

En este sentido se nota muchísimo hacia donde ha virado la producción en una peak tv aparentemente acabada, según los expertos. Uno echa la vista atrás a los upfronts de hace una década y fácilmente nos encontramos con una veintena larga de series nuevas que las "big 5" anunciaban para la temporada siguiente. En este 2025/2026 apenas nos encontramos con una docena y, la mayoría de estos, spin-offs.

No solo eso, sino que cada vez estas cadenas apuestan más por la no ficción y el deporte. Por ejemplo, esta temporada la NBA tendrá una nueva noche fija en el primetime de las majors, con NBC emitiendo un partido los martes (ABC ya emitía otro los sábados cuando terminaba la temporada de la NFL). Un cambio que se ha ido produciendo paulatinamente durante este lustro.

Pero circunstancias de programación aparte, estas van a ser las series que más tengo ganas de ver (y cruzo los dedos de que lleguen a España con cierta diligencia).

'Best Medicine' (FOX)

Desarrollada por Ben Silverman, et al | Reparto: Josh Charles

Reconozco que de vez en cuando echo de menos 'Doctor Mateo', así que ya de por sí esta dramedia/comedia de una hora médica basada en la original británica (Doc Martin) ya tiene mi interés. Promete ser un choque cultural de médico de gran ciudad en pequeño pueblo que proponga momentos tan encantadores como tiernamente divertidos.

'The Fall & Rise of Reggie Dinkins' (NBC)

Creada por Robert Carlock y Sam Means | Reparto: Tracy Morgan, Daniel Radcliffe, Erika Alexander y Bobby Moynihan

Ya solo con Tracy Morgan protagonizando, Robert Carlock en la creación y, por supuesto, Tina Fey rondando por ahí, ya tengo más que apuntada esta nueva comedia que nos llevará por la misión de un antiguo jugador de fútbol americano que deberá lavar su imagen.

'Memory of a Killer' (FOX)

Creada por Ed Whitmore y Tracey Malone | Reparto: Patrick Dampsey

De entre la (pequeña) vorágine de nuevos dramas criminales, muchos de ellos policíacos procedimentales, sorprende que desde FOX hayan apostado por una serie inspirada en la belga 'La memoria del asesino' (que ya tuvo no hace mucho un remake en EE.UU. con Liam Neeson). ¿La premisa? un asesino a sueldo que desarrolla alzheimer que ve como alguien de su pasado va a por su familia.

