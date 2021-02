Globos de Oro 2021: estas son las mejores series en la lista de nominaciones (y tienen que ganar)

La madrugada del domingo al lunes tenemos una cita ineludible para los Globos de Oro 2021. Que sí, que será todo lo que queráis, pero hay que querer mucho a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood porque año a año nos da para debatir largo y tendido gracias a lo aparentemente desnortados que están. Sobre todo en las categorías de televisión.

Pero bueno, no vengo aquí con ánimos beligerantes sino simplemente para hablar de cuales son mis series favoritas de los premios, las que quiero que ganen. A pesar de que las posibilidades sean un poco de esa manera.

'The Crown' es el mejor drama. Y punto

Vale que los Globos son "los Globos", pero me cuesta mucho imaginarme que 'The Mandalorian' o 'Ratched' tengan serias opciones a proclamarse victoriosa la madrugada del domingo al lunes. De hecho, sospecho que la única con opciones reales a arrebatar a 'The Crown' esta estatuilla sería 'Territorio Lovecraft' y, tristemente, casi más por lavado de cara (cada año se acrecienta el debate sobre la poca diversidad de la asociación) que por otra cosa.

'The Crown' es, de lejos, la mejor de las nominadas pero juega en contra el hecho de que en la asociación no son muy de repetir premios. Antecedentes hay —'Mad Men' y 'Homeland' en lo que llevamos de siglo— pero en cuatro décadas solo siete series cuentan con el honor de repetir, y nunca más de tres veces. Puede que 'Ozark' sea, aun en su mediocridad, lo que lo impida. Pero espero que no.

Emma Corrin y Matthew Rhys, los mejores actores de drama

Hay algo muy jugoso en conceder sendas categorías de mejor actor y mejor actriz a Josh O'Connor y Emma Corrin, Carlos y Diana de Gales en 'The Crown'. Y creo que ella tiene muchas más posibilidades de llevarse el premio que él. La joven Emma ha sido toda una revelación durante los diez episodios de esta temporada 4 y no ha habido escena en la que no logre captar al espectador. Y eso incluye compartir plano con Olivia Colman.

Si bien tanto Jason Bateman ('Ozark') como Sarah Paulson ('Ratched') resultan apuestas seguras, creo que este puede ser un año de lujo para Matthew Rhys, que es uno de los mejores actores con los que cuenta la totalidad de la industria televisiva y su papel en 'Perry Mason' es ejemplar.

Además, la Asociación de la Prensa Extranjera le debe un Globo de Oro por 'The Americans'. Aunque también se le debe uno a Bob Odenkirk por 'Better Call Saul'. Pero, con lo que les gusta a estos premios los actores de cine no me extrañaría en absoluto que Al Pacino se alce con el galardón a mejor actor principal gracias a 'Hunters'.

'Ted Lasso' se merece ser la mejor comedia

Vaya cuadro nos encontramos en la categoría de mejor comedia. Sinceramente, veamos la categoría: 'Emily en París' y 'The Flight Attendant' son las propuestas mamarrachas clásicas de los Globos de Oro y me gusta mucho 'The Great', pero creo que sería una sorpresa que se llevase el premio.

Si bien puede que 'Schitt's Creek' repita el pleno de los Emmy (de hecho estoy bastante seguro por todo lo que ha representado), aquí va mi alegato en torno a 'Ted Lasso'. Reconozco que al comienzo no terminé de entrar en la propuesta de Jason Sudeikis pero la serie fue convirtiéndose en una zona tan confortable como uno puede desear.

Poco a poco la comedia de Apple TV+ te embriaga con su dulzura y su saber jugar con personajes que son puros y luminosos. Lo cual es bastante más complicado de ver en televisión de lo que debería y tiene que tener su recompensa.

Elle Fanning y Ramy Youssef, los mejores actores de comedia

En términos de actores y actrices, aquí voy a reivindicar a Elle Fanning por su estupendo rol en 'The Great'. Su anacrónica Catalina la Grande es tan exquisita en matices que realmente te crees que su futuro pasa por dominar toda una potencia mundial. No lo tendrá fácil, porque Catherine O'Hara suena muy fuerte como favorita y Kaley Cuoco logra llevar el peso de 'The Flight Attendant'.

Con los chicos me debato bastante más. El alegato de Ted Lasso vale igual para justificar a su hacedor, Jason Sudeikis, pero aquí mi corazón tira más hacia Ramy Youssef por su 'Ramy', cuyo protagonista es precisamente el extremo opuesto al entrenador de fútbol. Sobre todo en una temporada 2 en la que se ha ahondado en lo pedazo de mierda que es. Hay cierto manejo sensacional de las emociones y sus contención que le da unos méritos bastantes interesantes.

La mejor miniserie es 'Gambito de dama'

Con 'Gambito de dama' nos encontramos un combo interesante ya que por un lado es una miniserie formidable, de lo mejor que hemos visto en 2020, y por el otro ha sido todo un fenómeno. Esa última característica hace que tenga claro que se va a llevar el Globo de oro a mejor miniserie. Pero además es que se lo merece de sobra.

Y ojo, que la categoría es francamente difícil. De hecho, la única que estaría un poco "fuera de lugar" sería 'The Undoing'. Quizás sea la excelente 'Small Axe' la que más en peligro ponga las posibilidades de galardón para la serie protagonizada por Anya Taylor Joy pero su escaso ruido fuera del entorno crítico la coloca por detrás. Por otro lado, si nos ceñimos a combinación recepción+ruido mediático, puede que 'Normal People' dé la sorpresa.

Sin embargo, creo que es el drama ajedrecístico el que tanto a nivel técnico como a nivel artístico es más redondo por lo que cualquier otro resultado sería algo decepcionante.

Ethan Hawke y Anya Taylor Joy, mejores actor y actriz de miniserie

Ethan Hawke cumple perfectamente con un perfil que gusta mucho a los Globos: el de actores de cine haciendo tele. Aquí tiene bastante competencia con Hugh Grant y Mark Ruffalo estando nominados. Quizás sea Ruffalo el que se lleve el gato al agua, pero Ethan Hawke se merece el mayor de los reconocimientos por su papel en 'El pájaro carpintero'. Desquiciado y, a la vez, soberbio en cada escena.

Anya Taylor Joy, por su parte, también compite con actrices de la talla de Cate Blanchett por 'Mrs. America' y Nicole Kidman por 'The Undoing'. Aquí creo que, sin desmerecerlas a ellas, Joy es bastante superior a su competencia, por lo menos en lo que a estas series se refiere.

Mejores secundarios de alta política: Gillian Anderson y Brendan Gleeson

Hay algo en la interpretación que hace Brendan Gleeson de Donald J. Trump en 'La ley de Comey' que no logro quitarme de la cabeza y si a los de los Globos les pasa igual, el premio está asegurado. No sé cómo describirlo, es un trabajo impresionante tanto a nivel gestual como a un nivel de voz que penetra en ti tanto que sientes que tienes que lavarte cada vez que sale de escena.

Es, simplemente, apabullante y dudo que tenga rival en ese sentido. Ni Boyega por su episodio de 'Small Axe', ni un favorito de Hollywood como Parsons. No ha habido nadie a su altura. Y, saltando el charco, tenemos otro deslumbrante papel de una actriz caracterizada como una de las mujeres más poderosas que ha tenido Europa.

La Margaret Thatcher de Gillian Anderson ha sido una de las grandes bazas de esta última temporada de 'The Crown' y cada segundo en pantalla ha valido oro. Una estupenda réplica a Olivia Colman, lo cual no es nada fácil, que engarza una serie estupenda.

Y estos son mis ganadores. Diga lo que digan los presentadores el domingo. ¿Y los vuestros?