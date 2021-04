Olvida la Semana Santa y pásate al Spring Break: 11 películas para ver con el chip vacacional más salvaje

Mientras nosotros nos conformamos con la semana santa, el domingo de ramos y nuestras procesiones (cuando no había pandemias), los norteamericanos demuestran ir por delante del resto con su vacación más cafre: las vacaciones de primavera, conocidas como spring break. Aunque haya pandemia.

La vida alegre

Son muchos y muy variados los acercamientos a la fiesta primaveral por excelencia. Comedias desmadradas machistas, feministas, polémicas o de terror, mejores o peores, la fiesta siempre ha sido un buen reclamo de las historias dirigidas al gran público. Vamos a repasar alguna de las más interesantes apuestas primaverales que recordamos con agrado.

Hemos pasado de la sencillez entrañable de los 60, a la representación de los valores estadounidenses, a algo más parecido a la autocrítica con el paso de los años. Las películas sobre vacaciones de primavera se han "asilvestrado" con los años en la misma manera en la que nosotros mismos lo hemos hecho. Algunas de manera mucho más consciente que otras, vamos ahora con un puñado de pelis y experiencias más apetecibles que ver pasear a unos muñecos a 40 grados.

Piraña 3D

La premisa era clara. Aquí habíamos venido a jugar, a nadar, a saltar y a ser devorados vivos en un festival de atrocidades que no solo respondían a esas pequeñas caníbales prehistóricas. Alexandre Aja se encontraba en 'Piraña 3D' como pez en el agua en medio de un huracán de carne, hueso, risas y exceso. La película costó 24 millones de dólares y terminó cosechando algo más de 80. Jugada redonda.

Spring Breakers

Harmony Korine caló hondo en los corazones de miles de espectadores. 'Spring Breakers', aunque pueda parecer lo contrario, fue un éxito. Con un presupuesto de apenas 5 millones de dólares logró una recaudación de más de 30 en todo el mundo. Por supuesto, su atractivo reparto formado por Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Rachel Korine, Ashley Benson y James Franco.

Infiltrados en la universidad (22 Jump Street)

Un par de años después de dar la campanada con una de las comedias más rompedoras del momento, Phil Lord y Christopher Miller volvían a las andadas con una secuela a la altura de su leyenda. 22 veces más divertida y con uno de los títulos de crédito más recordados. Ojalá sigan pensando en ampliar la familia. Los echamos de menos.

La revolución de los novatos

Otra secuela, en este caso de un hit de otra era tan lejana que ya pertenece a los títulos más o menos vetados por la normalización de la violación de la que algunos títulos del estilo y la era hacían gala. Vista hoy, la secuela de la película original cambiaba de director y de guionistas, pero mantenía lo más importante: los personajes. Si uno sabe ver las cosas en su contexto, un programa doble tan certero como uno triple de 'Porky's'.

Alguien como tú

Solamente por servir como una de las bases de 'No es otra estúpida película americana', 'Alguien como tú' ya merece la pena. Además, la película presentaba el famoso Kiss Me que hizo ricos a Sixpence None the Richer y encima tampoco era otra estúpida película americana. Una comedia juvenil amarga y divertida en las medidas exactas.

¡Maderos 091! (Reno 911!: Miami)

Un nivel de salvajismo cómico brutal en una fiesta de la incorrección y la incomodidad sin parangón. Una set piece de 70 minutos tan dinámica como siempre pero con más rostros conocidos que nunca. Algunos momentos rozan la genialidad absoluta, como en el hotel. No sé cómo demonios estás tardado casi quince años en ponerte manos a la obra con ella. Hilarante. Echo de menos series así.

#SexPact (Blockers)

Extraordinaria. Un prodigio cómico escrito con un amor a los personajes inusual a estas alturas de la vida. Reparto perfecto, hijas adorables y una inteligencia sin igual a la hora de elaborar el trazo grueso.

Una de las mejores comedias "tradicionales" que hemos visto en años.

Proyecto X

Una de las grandes tapadas de las películas sobre la fiesta padre es esta generosa propuesta de Nima Nourizadeh que, madre mía, ya casi tiene diez años. 'Proyecto X' es un caos desternillante que da lo que promete, una combinación imposible de estilos e historias que dan como resultado algo así como el proyecto de la bruja de las fiestas. Un despiporre del que salir desahogado y agradeciendo que no sea tu casa.

Piraña 2 (Piranha 3DD)

Sigamos chapoteando entre sangre y agua. John Gulager, director de la magnífica trilogía 'Feast (Atrapados)', cogía las riendas de Aja para ofrecer un subproducto mucho más demencial en todos los aspectos. Con muy poco presupuesto, Gulager ofrece otra peli de monstruos de serie b tirando a z mucho más deficiente (en todos los aspectos) que la original. ¿Divertida? Mucho. Muchísimo.

A 47 metros (1 y 2)

Las vacaciones son una de las especialidades de Johannes Roberts, un cineasta que dará que hablar y que poco a poco va encontrando su sitio. Si tengo que elegir una de sus dos pelis de tiburones me quedo con la segunda, más que un paso adelante un salto al vacío lleno de grandes ideas. Una apuesta muy atrevida y elaborada con aroma a 'Jaws 3D' modesto que deja buen sabor de boca.