Series acabadas y recomendadas para maratonear en streaming si no puedes irte de viaje en Semana Santa

Es habitual que los amantes de las series terminemos hartos de ir a temporada por año y de estar permanentemente en la incertidumbre de saber si renovarán o no nuestras series favoritas. A veces lo que apetece es pillar por banda series de varias temporadas y verlas con la tranquilidad de que llegaremos a un final concluyente.

Todavía más para los que no hemos podido irnos de viaje esta Semana Santa y necesitamos también nuestras dosis diarias de evasión. Aquí van unas cuantas series que están completas en streaming y son perfectas para maratonear.

'Shameless'

Pocas series han aguantado tanto el tipo durante más de 10 temporadas como 'Shameless'. La versión estadounidense de esta salvaje comedia negra nos hizo reír (y alguna vez nos encogió el corazón) con las ocurrencias de los Gallagher, una familia numerosa que se las arregla para salir adelante a pesar de arrastrar a su siempre ocioso padre alcohólico a todas partes.

'Veronica Mars'

Probablemente una de las mejores series teen de la década, si no la mejor. Género negro en estado puro, con Kristen Bell como la detective adolescente más sarcástica y maravillosa que hemos podido conocer en televisión. Pese a que fue cancelada, luego tuvo una película secuela, libros, un spin-off e incluso una temporada 4 que dieron continuidad a los casos de Investigaciones Mars.

'Search Party'

Una joven en plena angustia millenial da con un misterio que promete dar sentido a su existencia... o al menos, así empezó todo. Tras cinco temporadas, esta peculiar serie protagonizada por Alia Shawkat ('Arrested Development') tuvo tiempo de reinventarse de mil maneras: intriga al más puro estilo Hitchcock, drama judicial, comedia absurda, thriller con toques oníricos... Todo ello sin perder su originalidad y su ingenio mordaz.

Disponible en Movistar+

'Community'

Pero si hablamos de comedia absurda, hay que seguir reivindicando 'Community' como la cima del género. Siempre divertida y surrealista, ¿quién iba a decir que un grupo de estudio en la universidad podía dar para tanto? Aquí hay cabida para batallas de paint ball, realidades alternativas, álter egos muppets... y Troy and Abed in the morning!

'Hierro'

Los nórdicos tienen 'Bron (El puente)' y 'Forbrydelsen' pero en España también se hacen buenos thrillers policíacos. Aquí la acción se trasladaba a la isla de El Hierro y acompañamos durante dos temporadas, que se devoran en un suspiro, a Candela Peña como la nueva jueza que tiene que investigar un extraño caso de asesinato en la pequeña isla canaria.

Disponible en Movistar+

'Los 100'

Aunque podemos obviar sus dos últimas temporadas, no hay que restarle méritos a la notoria evolución de esta serie de The CW, que empezó arrastrando algunos tópicos y terminó siendo un interesante drama de ciencia ficción, con personajes grises que debían hacer frente a decisiones moralmente cuestionables.

Disponible en Netflix

'Star contra las fuerzas del mal'

Una de esas series de animación que quizá ha quedado a la sombra de otras más conocidas como 'Gravity Falls'. La princesa Star y su fiel compañero Marco son los divertidos protagonistas y una de las muchas virtudes de esta historia de cuatro temporadas llenas de magia, aventuras, amistad, arcoiris ¡y cachorros!

Disponible en Disney+

'Nurse Jackie'

Nos pasamos a los antihéroes, si es que podemos definir así a la protagonista de esta dramedia interpretada por Edie Falco ('Los Soprano'). Jackie es una enfermera ejemplar que esconde un secreto: es adicta a las drogas que se agencia del almacén del hospital para combatir los terribles dolores de espalda que padece.

Disponible en SkyShowtime

'La reina de las sombras (Lost Girl)'

Aunque está a años luz de 'Buffy, Cazavampiros', es una de sus herederas directas. Bo es una súcubo que decide no decantarse ni por la luz ni por las sombras (pese a lo que pueda sugerir la terrible traducción del título) y a partir de ahí se verá envuelta en altercados con todo tipo de criaturas sobrenaturales. Sus dos primeras temporadas son pura diversión y Kenzi la compinche que todos querríamos tener.

Disponible en Amazon Prime Video

'Yu Yu Hakusho'

Aunque hay muchos animes que nunca tendrán final, este clásico lleno de acción y personajes carismáticos sí abarca todos los arcos del manga de Yoshihiro Togashi. Yusuke Urameshi es un pandillero que muere al salvarle la vida a un niño pero consigue una segunda oportunidad para vivir: convertirse en detective del Mundo Espiritual (y sí, es anterior a 'Bleach').

Disponible en Animebox

