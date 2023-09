Una sorprendente película de ciencia ficción y terror, una de las mejores miniseries de 2023 y más: 4 grandes estrenos en streaming de septiembre para ver este fin de semana

Todos los sábados os ofrezco una lista con recomendaciones de películas o series en streaming, pero a veces he notado que solamente existe interés en algunos lectores hacia aquellos títulos más recientes. Por ello, la selección de hoy es de 4 grandes estrenos de septiembre que merecen la pena por si os apetece ver alguno antes de que los lanzamientos de octubre acaparen todos los titulares.

Quizá no tan novedosas, pero también os pueden interesar nuestras listas de recomendaciones en streaming con 4 de las mejores películas de fantasía del siglo XXI, la de 4 de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, esta otra con 4 de las mejores películas de aventuras recientes o una última con 4 de las mejores películas de acción de los últimos tiempos.

Centrándonos ya en este año, quizá os merezca la pena repasar nuestras listas con las mejores películas en Netflix de 2023, el mejor cine de 2023 en HBO Max, el de las mejores películas de 2023 en Amazon Prime Video nuestra selección del cine de 2023 en Disney+ que no te puedes perder. Dicho todo eso, pasemos ya con las recomendaciones de hoy:

'The Continental'

Creada por Greg Coolidge, Kirk Ward y Shawn Simmons. Reparto: Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Kate Nhung, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Peter Greene

La precuela de la genial saga 'John Wick' se queda un poco por debajo de las películas protagonizadas por Keanu Reeves, pero sigue ofreciendo un entretenimiento de primera con escenas de acción de primera categoría. Por ahora solamente se han estrenado sus dos primeros episodios, así que tenéis tiempo de poneros al día antes de que esta miniserie llegue a su final el próximo viernes. Y si no termina de convencer, ojo también a 'Gen V', el notable spin-off de 'The Boys'.

Crítica de 'The Continental'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Nadie te salvará' ('No One Will Save You')

Dirección: Brian Duffield. Reparto: Kaitlyn Dever, Zack Duhame, Lauren L. Murray, Geraldine Singer

Una película que ha impresionado a Stephen King y Guillermo del Toro, valiéndose para ello de un relato sencillo en apariencia pero que encierra varias sorpresas a lo largo de su ajustado metraje. No me sorprendería que haya gente que la odie por su atrevido desenlace, pero incluso dejando eso a un lado, lo que tenemos aquí es una mezcla de terror y ciencia ficción con mucho gancho y que sabe cómo jugar con el hecho de no tener prácticamente diálogos -solamente se dice una frase en toda la cinta- para ir elevando progresivamente la tensión.

Crítica de 'Nadie te salvará'

Puedes verla en Disney+

'Poker Face'

Creada por Rian Johnson. Reparto: Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Adrien Brody

Una auténtica gozada para los amantes de las series del suspense, ya que el director de la saga 'Puñales por la espalda' se ha sacado de la manga una serie que bebe de clásicos como 'Se ha escrito un crimen' o 'Colombo' para ofrecer una versión moderna y endiabladamente entretenida de ese tipo de propuestas. Ojo también a una Natasha Lyonne que rebosa carisma en cada una de sus apariciones.

Crítica de 'Poker Face'

Puedes verla en SkyShowtime

'La probabilidad estadística del amor a primera vista' ('Love at First Sight')

Dirección: Vanessa Caswill. Reparto: Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips, Dexter Fletcher

Durante dos semanas ha sido la películas más vista de Netflix a nivel mundial, pero sospecho que más de uno vio que era una comedia romántica y salió huyendo. Gran error, ya que es una de las películas más estimables de este subgénero de los últimos años, logrando conseguir un delicado equilibrio entre su vocación realista y su componente de cuento de hadas

Puedes verla en Netflix

