La película prohibida más famosa de los últimos años se verá finalmente en cines después de que todos la diéramos por perdida

Desde su estreno en 1949, el Coyote y el Correcaminos han protagonizado más de 40 cortometrajes y se han convertido en iconos de la cultura pop. De hecho, las obras de Chuck Jones o Michael Maltese siguen siendo hilarantes piezas de slapstick que dan sopas con honda a la mayoría de dibujos animados actuales. Sin embargo, en Warner no confían en su bagaje, y por eso decidieron, como ya sabemos todos, guardar 'Coyote contra ACME' en un cajón, para ahorrarse impuestos y no dejarla salir jamás. ¿O quizá se ha abierto, ahora sí que sí, una oportunidad?

Acceleratii incredibus

Según hemos sabido gracias a Deadline, Warner podría haber vendido los derechos de la distribución de 'Coyote contra ACME' a Ketchup Entertainment, una muy desconocida distribuidora que acaba de estrenar en cines lo último de los Looney Tunes, 'El día que la Tierra explotó'. ¿El precio del acuerdo? 50 millones de dólares, una cifra menor a lo que en su día ofrecieron desde Netflix o Prime Video, y que no cubriría los 70 millones de presupuesto.

Como recalcan, el pacto no está cerrado en absoluto y podría torcerse en cualquier momento, pero si sigue por el buen camino, y no hay motivos para suponer lo contrario, podría ver un estreno en cines en 2026. Crucemos los dedos. Este podría suponer, además, el primer gran éxito de Ketchup, a la que hasta ahora hemos visto llevando cosas como 'Hellboy: El hombre retorcido' (2 millones de recaudación), 'Con el agua al cuello' (1,8 millones) o la excelente 'Memory' (2,1 millones).

No entiendo muy bien dónde está el negocio para ninguna de las dos partes, sobre todo después de que 'El día que la tierra explotó' solo haya recaudado 6,1 millones de dólares en todo el mundo (demostrando, por otro lado, que los Looney Tunes ya no mueven tanta gente como antaño), pero, egoístamente, no quiero preocuparme. Lo único que quiero es ver de una vez esta película, co-protagonizada por John Cena, Lara Condor y Will Forte, así que toca esperar y cruzar los dedos para que las negociaciones no se rompan. A ver si entre tanto no nos cae un yunque encima.

