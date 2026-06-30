58 millones de visualizaciones en 11 días. La absorbente miniserie de Netflix que se ha convertido en el mayor fenómeno televisivo del año

Netflix ya había conseguido un tremendo éxito este año con 'Él y ella', una miniserie cuyo éxito fue tal que acabó entrando en el top 10 histórico de la plataforma. Sin embargo, su triunfo palidece ante la proeza que ha conseguido 'Te encontraré' al sumar ya más de 58 millones de visualizaciones durante sus 11 primeros días disponible en streaming.

Ya os habíamos hablado de la buena acogida de 'Te encontraré' cuando era número 1 de Netflix en 75 países, pero eso fue aún más y acabó tocando techo estando en 82 países en lo más alto. De hecho, actualmente aún lo es en 63 territorios pese al estreno de la temporada 2 de 'Avatar: La leyenda de Aang'.

Arrasando con todo

Os recuerdo que 'Te encontraré' cuenta la historia de un hombre interpretado por Sam Worthington al que han encontrado culpable por el asesinato de su hijo, por lo que es condenado a pasar toda su vida en la cárcel. Pese a ser inocente, pasa varios años entre rejas antes de que recibe una información que da a entender que su hijo podría seguir vivo. Una base perfecta para construir lo que mi compañera Belén describió como "un thriller absorbente, lleno de tensión y giros constantes, diseñado para devorarse en pocos días".

8 episodios para resolver un misterio ideado por Harlan Coben, un escritor que ya ha dado muchas alegrías a Netflix con las adaptaciones de sus novelas. Eso sí, todo apunta a que 'Te encontraré' va a acabar siendo la más exitosa de todas ellas con mucha diferencia.

Por ponerlo en perspectiva, los 58,1 millones de visualizaciones que acumula ya 'Te encontraré' la sitúan apenas un poco por detrás de los 66,3 millones que sumó en su momento 'Adolescencia' en el mismo periodo. Esta última acabó convirtiéndose en la miniserie más vista de la historia de Netflix y la segunda serie en inglés más vista de todos los tiempos en la plataforma.

Obviamente, el comportamiento de 'Te encontraré' durante las próximas semanas va a ser determinante, pero es que para entrar en el top histórico de Netflix solamente necesita superar los 98,2 millones de visualizaciones que 'Él y ella' sumó en 91 días. Y haría falta un debacle para evitarlo.

Solamente hay que echar un ojo a los fríos datos para llegar a esa conclusión: 'Él y ella' llevaba 49,4 millones durante sus primeros 11 días, por lo que 'Te encontraré ya lleva una ventaja de 8,7 millones. Eso podría cambiar antes de llegar a los 91 días, pero lo más probable es que la distancia crezca...

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