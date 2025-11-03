Esta exitosa serie de fantasía de Netflix es imparable y ya ocupa el puesto número 4 entre las más exitosas de la historia de la plataforma

Durante los últimos meses, Netflix ha experimentado con una estrategia que sigue causando división de opiniones: estrenar sus series más populares en dos partes. La plataforma, conocida por liberar todos los episodios de golpe, ha intentado alargar la conversación en torno a sus grandes títulos, pero los resultados no siempre acompañan. Un ejemplo ha sido 'Miércoles', la serie protagonizada por Jenna Ortega, que se convirtió en 2022 en la producción en inglés más vista de la historia, y que ha sido la última víctima de esa decisión.

La segunda temporada, estrenada el pasado agosto y dividida en dos tandas, arrancó con números casi idénticos a los de su predecesora, pero pronto comenzó a mostrar signos de desgaste. Tras un estreno fuerte, las visualizaciones cayeron, pero ha logrado recomponerse con su segunda entrega, situándola entre los títulos más vistos de la historia de Netflix.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Ascendiendo en la lista, pero sin repetir el éxito

Dos meses después de su estreno, la temporada 2 de 'Miércoles' ha logrado colarse en el cuarto puesto del Top 10 histórico de series en inglés de Netflix, superando a títulos como 'Dahmer' o la primera temporada de 'Los Bridgerton'. Con 115,7 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días, la secuela se consolida como uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma, aunque todavía está muy lejos de los 252 millones que alcanzó la primera entrega en 2022. Solo tres producciones la superan en el ranking global: la temporada 1, 'Adolescencia' y la cuarta temporada de 'Stranger Things'.

El rendimiento de esta nueva temporada confirma que el interés por la serie sigue siendo enorme, pero también refleja una pérdida de impulso respecto al fenómeno original. La división en dos partes, unida a los casi tres años de espera entre temporadas, parecen haberle pasado factura. Netflix suele justificar esta estrategia como una forma de prolongar la conversación, pero en este caso ha fragmentado el entusiasmo inicial y ha generado cierta confusión sobre las cifras reales de visionado, que combinan horas de ambas tandas.

Aun así, los resultados son más que notables: la temporada 2 de 'Miércoles' ha superado ya a producciones de enorme alcance y continúa escalando posiciones en el top global, con margen hasta diciembre para seguir sumando visualizaciones -porque se cuentan hasta los primeros 91 días-. Todo apunta a que acabará dentro del podio histórico, aunque difícilmente podrá alcanzar a su primera temporada, un fenómeno difícil de replicar incluso para Netflix.

De cara a la tercera temporada, ya confirmada y con rodaje previsto para finales de año en Irlanda, el reto será recuperar la frescura y el impacto del estreno original. Quizá también sirva como lección para la plataforma, porque dividir una serie tan esperada puede ser un arma de doble filo. Por ahora, el reinado de Miércoles sigue es incontestable.

En Espinof | Lo mejor del regreso de 'Miércoles' no ha sido el cameo de Lady Gaga. Creo que ya era hora de que se centrasen en un icono de la Familia Addams

En Espinof | 'Miércoles' sigue siendo un icono juvenil, pero a costa de traicionar lo que hacía única a su protagonista. Echo de menos al bicho raro de las películas