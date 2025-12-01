Número 1 de Netflix en 70 países. La película de robos que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo

Ha llegado la época del año en el que todo el mundo está pensando ya en las próximas Navidades. En Netflix hace tiempo que son conscientes de ellos, por lo que estrenan una gran cantidad de títulos con ese mente. Hace bien poco os hablamos de la cinta que logró destronar a 'Frankenstein' y ahora es el turno del nuevo gran éxito de la plataforma: 'Un robo muy navideño'.

Estrenada el pasado 26 de noviembre, 'Un robo muy navideño' ha tenido una gran acogida en la plataforma. El mismo día de su estreno ya llegó a lo más alto en 46 países, cifra que ha ido creciendo hasta conseguir alcanzar el número 1 de Netflix en 70 países, entre ellos España, donde logró destronar a la muy popular 'Ocho apellidos marroquís'.

Unas Navidades diferentes

'Un robo muy navideño' cuenta la historia de Sophie y Nick, dos ladrones de poca monta que deciden unir fuerzas para atracar un famoso centro comercial de Londres, vengarse del dueño y de paso aliviar sus penurias económicas. Con lo que ninguno de ellos contaba era con que surgieran sentimientos hacia el otro mientras preparan el robo.

Olivia Holt, vista hace bien poco en la aceptable 'El asesino con ojos de corazón' y protagonista de la primera temporada de 'Cruel Summer', y Connor Swindells, al que muchos recordarán por haber dado vida a Adam en 'Sex Education', dan vida a los dos grandes protagonistas de la función, mientras que detrás de las cámaras tenemos a Michael Fimognari, quien hace unos años también firmó 'A todos los chicos: Para siempre'.

Por cierto, 'Un robo muy navideño' ha tenido una recepción de la prensa especializada mejor de lo esperado, ya que cuenta con un 60% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Tampoco es que sea un índice de aprobados tan algo, pero sí que da a entender que está por encima de la media para este tipo de producciones.

