Ya sabemos quién protagonizará 'Assassin's Creed' en Netflix, pero quien espere a Ezio Auditore se va a llevar una decepción

Si quieres ponerte al día con 'Assassin's Creed' antes de que se estrene la serie de Netflix, tienes plancha pendiente: 14 juegos de la saga principal, otros 17 spin-offs, cómics, novelas y una película te esperan para ordenar el puzzle que Ubisoft ha creado desde 2007. La parte buena es que tienes tiempo, porque, de momento, el streamer no ha empezado a rodar. De hecho, tan solo acaba de mostrar a su protagonista, más que preparado para probar el Animus.

¡Caza a todas las palomas!

El elegido, según Deadline, es Toby Wallace, al que hace poco vimos en el 'Edén' de Ron Howard y que es conocido por su papel en 'El glorioso caos de la vida (Babyteeth)' y la miniserie 'Pistol'. 'Assassin's Creed' no será la única serie en la que le veamos próximamente, porque también ha fichado por la nueva temporada de 'Euphoria'. De momento, todo lo que sabemos es que tendrá que mudarse durante unos meses a Italia, porque la producción empezará allí en 2026.

Sabiendo que transcurrirá en Italia es fácil imaginar que adaptará la vida de Ezio Auditore, al que seguimos durante 'Assassin's Creed II', 'Assassin's Creed: Brotherhood' y 'Assassin's Creed Revelations'. Sin embargo, y por sorpresa, desde Netflix han asegurado que sus personajes serán distintos de los de los juegos. Todo lo que se sabe es que Wallace será el co-protagonista de un thriller centrado en la guerra secreta entre dos facciones misteriosas: una quiere determinar el futuro de la humanidad a través del control y la manipulación y la otra preservar la libertad.

Tal y como prometen en Netflix, los personajes atravesarán distintos momentos históricos importantes y lucharán por el destino de la humanidad. Habrá que ver cómo funciona y si realmente es capaz de alejarse del material original sin dañarlo. De momento no se puede decir que el streamer haya tenido éxito con todas sus adaptaciones de videojuegos, y es difícil saber si seguirá el camino de éxito de 'Arcane', 'Cyberpunk Edgerunners', '¡La serie de Cuphead!' o 'Castlevania' o se inclinará del lado de 'Resident Evil' o 'Monster Hunter'. ¿Hará falta que saquemos nuestra daga oculta?

