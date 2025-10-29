Últimos días para ver en Netflix la alucinante película de ciencia ficción que nos pilló a todos por sorpresa

Hay películas que siempre deberían estar disponibles en streaming, pero eso no está para nada garantizado. Ya sea porque desaparecen de repente sin dejar rastro o porque haya un periodo de transición entre que están disponible en una u otra plataforma, eso es así. Por ello, siempre hay que estar atento a cuando alguna que solamente esté disponible en un servicio de streaming va a desaparecer del mismo. Justo eso es lo que va a pasar ahora con 'Matrix'.

Lo suyo sería que la aclamada película de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves estuviese siempre disponible en HBO Max, pero lo cierto es que actualmente en España sólo podemos verla en Netflix. Y no por mucho tiempo, pues la plataforma ya anuncia en su página que 'Matrix' desaparecerá de allí el próximo 5 de noviembre.

Irrepetible

A estas alturas creo que poco hay que decir sobre una película tan importante e influyente como 'Matrix', pero siempre quedará algún despistado que todavía tenga pendiente una película que llegó como un huracán que nadie esperaba en 1999. Es cierto que recaudó menos que 'La amenaza fantasma', pero también que dejó una huella imborrable en todos los sentidos, llevándose además para casa 4 Óscar, mientras que el ansiado regreso de Star Wars se fue de vacío.

Totalmente alucinante en el apartado visual -en su momento perdí la cuenta de todos los que quisieron imitar su uso del bullet time sin nunca acercarse al efecto conseguido aquí-, 'Matrix' es también una película muy rica en ideas, lo que le permite convertirse en un espectáculo inolvidable en todos los sentidos. Repleta además de escenas míticas, hoy en día es muy fácil darla por sentado, pero no caigamos en ese error.

Capitaneada por un Keanu Reeves perfecto para el papel de Neo, 'Matrix' cuenta con un gran reparto que encaja de maravilla en sus respectivos papeles. Por mi parte, confieso que siempre tuve una debilidad especial por el Agente Smith de Hugo Weaving, aunque luego es cierto que el personaje se echó un poco a perder en las secuelas.

Y tampoco nos olvidemos de que 'Matrix' es una película totalmente concebida por las Hermanas Wachowski. La propia Lily confirmó muchos años después que es una obra concebida como una alegoría trans diciendo que "era la intención original pero el mundo no estaba preparado". Eso obligó a hacer algunos cambios, pero esa lectura sigue ahí, dando aún más valor a uno de los blockbusters más alucinantes de todos los tiempos.

En Espinof | 'Matrix 5', todo lo que sabemos de la nueva película de la saga de ciencia ficción con Keanu Reeves

En Espinof | 'Matrix', el mejor orden para ver todas las películas de la saga de ciencia ficción y dónde encajan los videojuegos