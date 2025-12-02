Últimos días para ver en Netflix uno de los thrillers de supervivencia y zombis más frenéticos y espectaculares de la década

Además de ser una de las películas de zombis más espectaculares de la última década, 'Guerra Mundial Z' también es un thriller global que abraza el desastre con una precisión casi quirúrgica. Aunque su producción fue convulsa y su guion sufrió infinitas reescrituras, el largometraje de Marc Forster logró convertir un relato coral y casi inadaptable en un blockbuster frenético, moviéndose entre la acción más física y un terror contagioso que se expande como la propia plaga que relata.

Brad Pitt mantiene la película unida con una mezcla de vulnerabilidad y temple, viajando de un país a otro en un intento desesperado por frenar un colapso mundial que parece inevitable. A día de hoy, más de una década después, sigue siendo una obra sorprendentemente sólida, tensa, divertida y llena de imágenes que se quedan en la retina.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un espectáculo a gran escala

Una de las mayores virtudes de la película es su escala. 'Guerra Mundial Z' es un relato que incluye múltiples países, culturas y respuestas militares y científicas. Y esa amplitud no es solo geográfica, sino emocional, porque cada escenario muestra una forma distinta de enfrentarse al fin del mundo.

El protagonista encarna a un hombre corriente atrapado en una misión imposible, y ahí reside su fuerza. No es un héroe indestructible, sino un padre desplazado en mitad del horror global que avanza a golpe de intuición, errores y la pura necesidad de supervivencia. Y nosotros como espectadores conectamos con él porque nunca se olvida lo humano dentro del espectáculo.

La película ha dejado momentos memorables en el género: la muralla de Jerusalén convertida en un dominó humano, la toma inicial de Filadelfia con su caos perfectamente coreografiado, la carrera a contrarreloj en Corea del Sur o el tramo final.

Por eso, este es el momento ideal para verla o revisitarla, porque 'Guerra Mundial Z' sigue siendo un entretenimiento redondo, lleno de tensión, ritmo y unas criaturas que todavía ponen los pelos de punta. Aunque habrá que hacerlo pronto, porque la película abandona Netflix el 5 de diciembre.

En Espinof | Brad Pitt asegura que no le importa perderse películas que han sido grandes éxitos: "Es más importante a lo que decimos no, que a lo que decimos sí"

En Espinof | Brad Pitt cree que metió la pata en la película que hizo con Robert Redford hace 33 años: "Mi interpretación es floja, lo hice mal"