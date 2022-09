De 'Yellowstone' a 'Top Gun: Maverick': SkyShowtime llega a Europa y confirma su catálogo de series y películas

Tal como adelantamos hace unas semanas, hoy 20 de septiembre aterrizaría en Europa SkyShowtime, la plataforma de streaming conjunta de Comcast y ViacomCBS (Universal y Paramount para entendernos). Concretamente el servicio ya está disponible en los países nórdicos y junto a ello ya podemos hacernos una idea del catálogo.

Cumpliendo la promesa dada, esta nueva OTT será la casa de las películas de estreno de los estudios Paramount y Universal tras su paso por cines; amén de las series originales de marcas como Showtime, Sky, Paramount+ y Peacock que todavía no habían aterrizado en el streaming español como es el caso de 'Yellowstone'.

Si bien el servicio no tiene fecha todavía para España (a Portugal llega el 25 de octubre), ya sabemos parte del catálogo que nos espera. Así, vamos a repasar todas las series y películas confirmadas para la llegada a Europa de SkyShowtime.

Algunas ya están disponibles en Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca pero otras lo estarán en las próximas semanas. Eso sí, este listado de carácter no exhaustivo se refiere al catálogo nórdico y si bien será parecido, debido a temas de licencias y derechos no está claro que en España vaya a ser exactamente igual.

La películas de estreno

Además, junto a estas películas de estreno también podremos ver las franquicias 'Misión: Imposible' de Tom Cruise, 'Fast & Furious', 'Scream', 'Transformers', 'Star Trek', 'Jurassic Park' y cintas como 'El lobo de Wall Street', 'Superdetective en Hollywood', 'Cincuenta sombras de Grey', 'Déjame salir', 'Bob Esponja: un héroe al rescate' y 'Dando la nota', entre otros

También veremos 'Bebé jefazo', 'Lara Croft: Tomb Raider' y 'Wayne's World' junto a clasicazos (modernos y antiguos) como 'Tiburón', 'Forrest Gump', 'Gladiator', la trilogías de 'El padrino' y 'Regreso al futuro'.

Series de estreno

De series de catálogo en SkyShowtime estarán disponibles 'The Office', 'Seal Team', 'Blue Bloods', 'NCIS', 'CSI', 'Billions', 'Hawaii Five-0', 'House' y 'The Affair'. Además, tendremos animación infantil como 'Patrulla canina' o 'Kamp Koral: SpongeBob's Under Years'.