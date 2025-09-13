Hoy en TV, un western con estacas, gafas de sol, explosiones y muchos litros de sangre. Todo un festín de terror que fue infravalorado

En 1998, John Carpenter llevó el género vampírico a un terreno mucho más crudo y violento con 'Vampiros'. Fue capaz de explorar un terreno tan extraño para él que sería lo más cerca que estaría nunca de pisar el terreno del western. Una película que mezcla la acción de un western con la brutalidad del cine de terror. Su protagonista, Jack Crow -interpretado por James Woods-, es un cazador implacable contratado por la Iglesia que se dedica a exterminar chupasangres sin piedad. Y el resultado fue un largometraje que dividió a la crítica pero que, a día de hoy, se recuerda como uno de los trabajos más extremos del director de 'La Cosa' (1982).

Violencia extrema

En 'Vampiros de John Carpenter', Crow no es un héroe al uso. Arrastra un pasado de venganza personal, encarna el machismo más rudo y estereotipado y se mueve entre el sarcasmo y la crueldad más extrema. Pero sus métodos para eliminar vampiros -utilizando estacas, cables de acero y la luz del sol como arma definitiva- logran un espectáculo sangriento que impresiona y repele a partes iguales. Carpenter no buscaba sutilezas, sino un festín de violencia estilizada donde lo único que importa es ver a los monstruos arder.

Y como villano principal tenemos a Valek (Thomas Ian Griffith), que sube la apuesta como un depredador letal que busca una reliquia capaz de permitirle caminar bajo el sol. Su enfrentamiento contra Crow convierte cada secuencia en un duelo salvaje, más cercano al western que al terror gótico, con una cantidad exagerada de sangre. De hecho, era algo de lo que el propio Carpenter era consciente y lo resumió en su día con estas palabras:

“Llevé la violencia en cada escena al límite porque eso es lo que requiere esta película”.

Aunque ese exceso estuvo a punto de costarle caro y le presionaron para que 'Vampiros' recibiera una clasificación NC-17, reservada para contenidos demasiado extremos -y equivalente a nuestro "no recomendada para menores de 18 años"-. Finalmente, tras recortar apenas unas escenas, se conformó con una calificación R, suficiente para mantener su espíritu sin afectar al ritmo del filme.

El resultado es una obra que no busca romanticismo ni complejidad en sus criaturas, sino presentarlas como seres inhumanos a los que se combate con violencia pura y dura. Puede que 'Vampiros' no esté a la altura de los grandes clásicos del director, pero su identidad y la interpretación de sus protagonistas la han convertido en un clásico de culto para quienes disfrutan del cine de terror más sangriento. Y la podéis ver esta noche a las 22:00h en Paramount.

