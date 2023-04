'Sherlock Holmes 3' era una prioridad para Robert Downey Jr. pero todo ha cambiado: Guy Ritchie deja claro por qué la esperada película sigue sin hacerse

Robert Downey Jr. se lo ha tomado con calma para reactivar su carrera tras el tremendo fracaso de 'Las aventuras del Doctor Dolittle'. Este veranos podremos verle en la esperadísima 'Oppenheimer' y tiene varios proyectos en su agenda, pero entre ellos hay uno que brilla con luz propia: 'Sherlock Holmes 3'.

El actor ya señaló en unas declaraciones realizadas en 2020 que quería aprovechar la tercera entrega para convertir a 'Sherlock Holmes' en una franquicia al estilo Marvel, dejando bien claro que era un proyecto prioritario para él. Sin embargo, la película llevaba muchos años en desarrollo cuando eso sucedió y la última piedra que se había encontrado en el camino fue la paralización del sector audiovisual por culpa de la pandemia coronavirus.

Una agenda demasiado apretada

El cineasta Dexter Fletcher reveló el año pasado que el material que tenían entre manos era "fantástico" y que "debería hacerse", pero 'Sherlock Holmes 3' ha ido quedando a un lado en lo que se refiere a Downey Jr., ya que el inolvidable Iron Man de Marvel acumula otros proyectos, lo cual nos hace sospechar que esta película quizá no se haga nunca.

Por ejemplo, Downey Jr. ha estado rodando este año 'The Sympathizer', una serie de televisión de A24 para HBO en la que participan cineastas como Park Chan-wook y Fernando Meirelles, tiene previsto volver a colaborar con Shane Black en la película 'Play Dirty' y también acompañar a Robert Pattinson y Amy Adams al frente del nuevo trabajo de Adam McKay tras el éxito de 'No mires arriba'. Y no nos olvidemos de que hace poco se asoció su nombre a un remake de 'Vértigo' que escribirá Steven Knight, creador 'Peaky Blinders'.

Parece claro que 'Sherlock Holmes 3' ha perdido interés para Downey Jr., porque además la implicación del actor va a ir mucho más allá de dar vida al gran protagonista de la función. Guy Ritchie, director de las dos primeras entregas, aclaró recientemente lo siguiente sobre el estado actual del proyecto:

Se lo dejé a Robert Downey Jr., él quería estar al cargo de esto. La pelota está en su tejado, así que él se encarga del guion y de todo. Yo me he mantenido al margen hasta que llegue el momento de involucrarme.

Mucha tela que cortar para que su atención se centre en muchos otros proyectos, a lo que hay que sumar que 'Sherlock Holmes: Juego de Sombras' se estrenó hace ya 12 años. Vale que últimamente se llevan mucho las secuelas tardías, pero empieza el parecer que el barco ya ha zarpado para esta tercera entrega y no hay nadie a bordo. Y además el actor justo cumple hoy 58 años, tampoco está para postergar mucho más un papel que requiere tanto en lo físico...

