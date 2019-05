Spider-girls, Punisher Venom y Thanos Vengador: qué es el multiverso Marvel y qué puede implicar para el futuro del MCU

El nuevo tráiler de 'Spider-Man: Lejos de casa' nos ha dado una grata sorpresa con la confirmación de una cosa que llevaba tiempo rumoreándose: la llegada de un multiverso, es decir, un grupo de universos paralelos al Universo Cinemático Marvel y que ofrece, literalmente, infinitas posibilidades cara a la Fase 4.

La idea del Multiverso no es nueva, ni siquiera para las películas y series de Marvel. Mismamente (aunque no es parte del MCU) 'Spiderman: Un nuevo universo' nos daba todo un grupo de hombres araña de universos paralelos; mientras que en 'Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Ant man' y 'Doctor Strange' el tema de "otras dimensiones" ha sido tratado de distintas maneras.

En este sentido, todo apunta a que en 'Spiderman: Lejos de casa' nos encontraremos con el multiverso en el sentido más "clásico" de la palabra. Un grupo de universos paralelos en los que los hechos han ocurrido de forma distinta (eso de "cada decisión o cada cambio del pasado resulta en un universo divergente") y como resultado tenemos variaciones frente a lo "normal".

El ¿Y si...? (What if) como creador de universos alternativos

Aunque dentro del cómic de superhéroes DC estableció en la edad de plata dos tierras paralelas (con el grueso de héroes de la edad de oro por un lado y los "actuales" por el otro) que derivó finalmente en una hecatombe de "tierras infinitas", Marvel se las ingenió para poner a todos sus personajes en una misma Tierra.

Sin embargo, poco a poco empezarían a explorar la idea de Tierras paralelas y qué hubiese pasado si en un momento crucial de la vida de tal héroe hubiera un cambio vital.

Aquí en Marvel vieron la oportunidad de oro para lanzarse con una serie titulada 'What If...' que hacía preguntas como ¿qué hubiera pasado si Spiderman fuese miembro de los 4 Fantásticos?; ¿y sí Gwen Stacey vive?; ¿Y si el Capitán América despertara hoy en día?; ¿Thanos miembro de Los Vengadores?; ¿y si el simbionte encontrara en Frank Castle su anfitrión ideal?...

Algunas de estas ideas tuvieron tal popularidad que, en algún momento dado, se ha explorado algo similar tanto en la continuidad principal de la Tierra Marvel (Tierra 616) como en otros universos alternativos. Un What If de Tom DeFalco y Ron Frenz sobre la hija de Peter Parker y Mary Jane (la cual "perdieron" en la "continuidad clásica") en un futuro como Spider-girl terminó engendrando el futuro alternativo MC2.

Del MC2 al Universo Ultimate: breve guía del autoestopista multiversal

Durante los 90 y los primeros dosmiles el 'What if' clásico evolucionó hacia algo más similar a los estupendos Elseworlds de DC. Ya no bastaba con la premisa "loca", sino que se iban creando universos complejos como Marvel Noir, MC2, Ultimate...

A lo largo de las décadas hemos vivido numerosos futuros alternativos y ejercicios de retrocontinuidad (con pasados cambiados y borrados) que han sido revisitados una y otra vez enriqueciendo y manteniendo un Multiverso Marvel al que cuesta seguirle la pista ya.

Ya no me acuerdo todas las veces que hemos revisitado el futuro alternativo de Días del Futuro Pasado, o esa Era de Apocalipsis que conforman las que probablemente sean, junto '1602' de Neil Gaiman, algunas de las mejores historias de universos alternativos de Marvel. A continuación vamos a enumerar algunas de las Tierras más destacadas del Multiverso Marvel:

Tierra 616 : El universo Marvel principal. Los 4 Fantásticos, Vengadores, X-Men, Spiderman...

: El universo Marvel principal. Los 4 Fantásticos, Vengadores, X-Men, Spiderman... Tierra 1610 : El universo Ultimate o qué hubiera pasado si Spiderman y compañía se hubieran creado en el siglo XXI. Destruido en 'Secret Wars' pero aparentemente restaurado en 'Spider-Men II'

: El universo Ultimate o qué hubiera pasado si Spiderman y compañía se hubieran creado en el siglo XXI. Destruido en 'Secret Wars' pero aparentemente restaurado en 'Spider-Men II' Tierra 982 : MC2. Un futuro con la segunda generación de héroes con los A-Next, Spider-Girl...

: MC2. Un futuro con la segunda generación de héroes con los A-Next, Spider-Girl... Tierra 928 : "2099". Otro futuro alternativo con versiones nuevas de héroes y villanos.

: "2099". Otro futuro alternativo con versiones nuevas de héroes y villanos. Tierra 295 : La era de Apocalipsis. Una realidad en la que Legión mata a Charles Xavier, lo que provoca el ascenso de Apocalipsis

: La era de Apocalipsis. Una realidad en la que Legión mata a Charles Xavier, lo que provoca el ascenso de Apocalipsis Tierra 311 : La era de los héroes comienza en 1602

: La era de los héroes comienza en 1602 Tierra-S : Hogar del Escuadrón Supremo

: Hogar del Escuadrón Supremo Tierra-811 : Días del Futuro Pasado. El asesinato del senador Robert Kelly provoca una escalada de odio hacia los mutantes que acaban siendo cazados y encerrados en campos de concentración.

: Días del Futuro Pasado. El asesinato del senador Robert Kelly provoca una escalada de odio hacia los mutantes que acaban siendo cazados y encerrados en campos de concentración. Tierra-2149 : Marvel Zombies

: Marvel Zombies Tierra-2301 : Mangaverso. Recreación en plan “manga” del universo Marvel

: Mangaverso. Recreación en plan “manga” del universo Marvel Tierra-4935 : Tierra de los Askani, futuro a donde es enviado Nathan Summers/Cable para ser salvado del tecnovirus

: Tierra de los Askani, futuro a donde es enviado Nathan Summers/Cable para ser salvado del tecnovirus Tierra-X: Futuro creado por Alex Ross en el que las nieblas terrígenas han transformado a la humanidad

Y así un largo etcétera de Tierras creadas bajo distintas premisas y todas guardadas por los Capitán Britania Corps, según desveló nada menos que Alan Moore.

Las Tierras paralelas y qué pueden significar para el Universo Cinemático Marvel

Personalmente llevo tiempo sintiendo que en Marvel no han sabido gestionar bien el que las películas y sus series estén en el mismo Universo Cinemático Marvel. Da la sensación de que, si bien cada película está más o menos interconectadas entre ellas, con las series se tiene la impresión de que no están metidas en ningún canon.

De hecho, incluso la serie más conectada con las películas, 'Agentes de SHIELD', es obviada por las cintas. Que no digo yo que el episodio cuatro de 'Runaways' o de 'Daredevil' tenga que tener una clara conexión con 'Iron Man 3', pero no existe un sentimiento de pertenencia a algo mayor.

En este sentido, DC ha tenido mucho más claro el que sus series formen universos propios separados de las películas y de series de otros productores. E incluso dentro del Arrowverso tenemos claro que 'Supergirl' transcurre en una Tierra paralela.

La llegada del Multiverso a Marvel puede ayudar a la hora de crear nuevas series de televisión, incluyendo el proyecto 'What If' que, de hecho, es idóneo para explorar numerosas ramificaciones. Aunque, si me permitís, aquí necesitan una adaptación directa de la magnífica 'Exiliados', con personajes de distintas realidades saltando de tierra en tierra resolviendo anomalías.

Y ya no estoy hablando de hacer una exploración del universo al que pertenece el nuevo Mysterio, sino que puede ser la excusa perfecta para integrar a los X-Men y a Los 4 Fantásticos en la gigantesca maquinaria de Disney ahora que estas propiedades han pasado a estar bajo su inmenso paraguas.

Con la llegada de una Fase 4 de la que apenas sabemos unos cuantos títulos confirmados, en Marvel tienen la oportunidad de crear una gran saga con el multiverso como eje central.

Por ejemplo, con la gran epopeya ideada por Jonathan Hickman en su etapa de 'Los Vengadores', donde los Illuminati (las mentes preclaras del universo Marvel) se ponen en el papel de ejecutores de Tierras para evitar el fin de los días... una megatrama que llevó, finalmente, a 'Secret Wars', evento ambientado en un mundo creado por el Doctor Muerte a partir de retazos del multiverso. No creo que sean tan ambiciosos, pero sería una absoluta delicia verlo.