Noah Wyle gana su primer Emmy por 'The Pitt' y se quita la espina clavada por sus cinco derrotas seguidas por 'Urgencias'

De entre todos los triunfadores en la gala de los Emmy hay uno que se sintió como la forma de resolver una injusticia cometida en su momento: Noah Wyle se hizo con su primer Emmy gracias a su inolvidable interpretación del Dr. Michael Robinavitch en 'The Pitt', un galardón que nunca pudo conseguir en su momento por dar vida a John Carter en 'Urgencias'.

Lo cierto es que Wyle fue nominado hasta en 5 ocasiones consecutivas en la categoría de mejor actor de reparto de una serie dramática por su trabajo en 'Urgencias', pero en todas ellas vio cómo otra persona se llevaba la estatuilla para casa. En concreto, fue derrotado en dos ocasiones por Ray Walston ('Picket Fences') y en una por Héctor Elizondo ('Chicago Hope'), Gordon Clapp ('Policías de Nueva York') y Michael Badalucco ('El abogado').

Pese a que Wyle estuvo muchas más temporadas en 'Urgencias', lo cierto es que su última candidatura por dicha serie tuvo lugar en 1999. Eso se debe en buena medida a la llegada de 'El ala oeste de la Casa Blanca' y 'Los Soprano', que acapararon esa categoría durante varios años.

Dos por uno

Sin embargo, el tremendo fenómeno que ha sido 'The Pitt' ha servido entre otras cosas para solucionar una injusticia histórica y que Wyle consiga su primer Emmy. Obviamente, no es lo mismo llevártelo por una serie que por otra -aunque recordemos que llegó a ponerse una demanda a 'The Pitt' al estar acusada de plagiar a 'Urgencias', pero seguro que la victoria ha sido muy dulce para el actor, sobre todo porque ni siquiera fue el único premio que consiguió anoche.

Recordemos que Wyle también es uno de los productores de 'The Pitt', por lo que el premio a la mejor serie dramática del año también le pertenece en parte a él. La guinda perfectamente para lo que sin duda ha sido una noche inolvidable para el actor, pues además en esta ocasión su victoria ha sido en la categoría de mejor actor protagonista en una serie dramática

Por si tenéis curiosidad, los otros actores que aspiraban ayer al galardón en esa categoría eran Sterling K. Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Pedro Pascal ('The Last of Us') y Adam Scott ('Severance').

En Espinof | La gala de los Emmys 2025 marca una renovación en la industria con premios inesperados, pero sus reivindicaciones se quedan en una mera anécdota

En Espinof | Tramell Tillman hizo historia en los Emmy 2025 con su triunfo como mejor actor de reparto por 'Separación'



