'Dragon Ball' es imparable: ya hay nuevo proyecto de anime a la vista tras el estreno de la película 'Dragon Ball Super: Super Hero'

Las cosas de palacio van despacio, y el dicho se aplica muy bien al anime de 'Dragon Ball'. La última película de la saga ha estado varios años en desarrollo hasta que finalmente ha visto la luz en Japón, y para que no pensemos ni por asomo que las cosas han llegado a su fin, ya se ha confirmado que hay un nuevo proyecto de la obra de Akira Toriyama en desarrollo.

¿Y la serie de anime qué?

Por desgracia no, esto no significa que vaya a volver (por ahora) la serie de anime de 'Dragon Ball Super', que terminó su emisión original en 2018. Lo que sí sabemos es que 'Dragon Ball Super: Super Hero' no es para nada la última película de la franquicia y que la siguiente ya podría estar en desarrollo.

Y es que en la última entrega de la revista V Jump, el actual jefe del departamento Dragon Ball Unit ha confirmado que ya están trabajando en un nuevo proyecto, aunque no ha dado demasiados detalles.

"'Dragon Ball Super: Super Hero' es una película que se ha hecho no solo para el público japonés si no con todo el mundo en mente. 'Dragon Ball' es una serie de la que Japón está muy orgulloso, así que teníamos este sentido de la responsabilidad mientras trabajábamos en la película", dijo Akio Iyoku. "¿Que qué viene después? Pues ya que preguntáis, ¡ya hay una nueva entrega de la serie en marcha! 'Super Hero' nos llevo cinco años, así que es natural que ya estemos trabajando en lo que viene ahora.

"El mismo maestro Toriyama siempre está trabajando en nuevos conceptos e ideas para 'Dragon Ball', después de todo. Estamos todos pensando en lo siguente que queremos enseñarle al mundo", explicó el editor.

Esto no significa que la serie no se vaya a retomar en algún momento, ya que hay bastante material por adaptar por el manga, pero con esto en mente lo más probable es que tengamos otra película por delante. Eso sí, es muy posible que vayamos a tener que esperar varios años más hasta que se den nuevos detalles si nos basamos en el tiempo de producción de 'Dragon Ball Super: Super Hero'.