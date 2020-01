'The Green Hornet' volverá a los cines con un nuevo reboot que se alejará de la película de Michel Gondry

Han pasado casi diez años desde que Michel Gondry estrenase una divertidísima adaptación cinematográfica del mítico avispón verde, 'The Green Hornet', protagonizada por Seth Rogen, Jay Chou y Cameron Diaz. Apenas hay detalles, pero el reinicio no parece tener ninguna conexión con la película de Gondry.

El héroe improbable

Lejos de ser bien recibida, la comedia de acción de Gondry era una cachonda burrada llena de acción desmadrada y chistes marca de la casa que se alejaba de los lugares comunes que solía transitar hasta entonces el cineasta francés.

El anuncio afirma que el reboot será cosa de Amasia Pictures, una productora dirigida por el ex director de operaciones de Marvel Studios, Michael Helfant: “Cuando era niño, 'The Green Hornet' era una de mis series de televisión favoritas. Me gustaba todo: el avispón verde, Kato y, por supuesto, Black Beauty. ¡Eran los mejores! ", afirmaba Helfant en el anuncio del proyecto, mientras comentaba el historial de los derechos cinematográficos.

"Fue doloroso dejarlos a atrás cuando dejé Dimension. Traté de obtenerlos nuevamente en Marvel antes de que fuera a Sony, y luego nuevamente en 2017 antes de que los derechos aterrizasen en Paramount".

"Es una de las únicas franquicias de superhéroes clásicas independientes", continuó Helfant. “En Amasia estamos encantados de crear algo nuevo y verdaderamente digno con la propiedad. Un mundo nuevo que sea relevante y emocionante, respetando y honrando la visión original del creador George W. Trendle".

Desde luego, el personaje lo merece. Habrá que ver qué se saca de la manga esta compañía que apenas ha comenzado a hacer algo de ruido en la industria.