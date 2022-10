¡Vuelve 'Expediente Warren'! Warner da luz verde a la cuarta entrega de 'The Conjuring' con el guionista de 'El caso Enfield' y 'Obligado por el demonio'

Desde que se estrenó su primera —y fantástica, todo sea dicho— entrega bajo el título de 'Expediente Warren: The Conjuring', la gente de Warner Bros. y New Line Cinema ha apostado firmemente por su propio universo de terror popularmente conocido como el WarrenVerso con un buen puñado de secuelas y spin-offs que, eso sí, no han sido del todo consistentes en lo que a calidad respecta.

Que no paren los sustos

Pero eso es lo de menos, porque los buenos resultados en taquilla de las sucesoras de la primera piedra colocada por James Wan, y de la igualmente brillante continuación 'El caso Enfield' han impulsado a la compañía a dar luz verde a un cuarto largometraje numerado que, con suerte, continuará aterrorizando al respetable tras la aceptable 'Obligado por el demonio'.

Según informa The Hollywood Reporter, 'The Conjuring 4' —'Expediente Warren 4' en nuestra tierra— ya está oficialmente en marcha. Además, ha trascendido que el escriba David Leslie Johnson-McGoldrick, autor de los guiones de las segunda y tercera partes y de ambas 'Aquaman' se encargará de dar forma al libreto del filme, cuyos detalles argumentales continúan siendo un misterio.

Aunque no haya confirmación oficial, la fuente apunta que se espera que Patrick Wilson y Vera Farmiga regresen para dar vida una vez más al dúo de investigadores paranormales compuesto por Ed y Lorraine Warren. En lo que respecta al director que se encargará de la puesta en escena y de una potencial fecha de estreno, tampoco hay nada cerrado en este momento, así que sólo nos queda celebrar la noticia mientras esperamos novedades al respecto.