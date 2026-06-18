12 años después de 'True Detective', Woody Harrelson y Matthew McConaughey se reúnen en una nueva comedia para Apple TV. Y ya tenemos fecha de estreno

He tenido que mirar dos veces porque no me creía que en más de una década estos dos no se han juntando en ninguna otra producción. Pero así ha sido. Los responsables de encarnar una de las parejas más icónicas de la televisión de este siglo se reúne de nuevo para una nueva serie. Se titula 'Brothers' y ya tiene fecha de estreno.

Apple TV acaba de desvelar que el 23 de septiembre estrenará los dos primeros episodios de esta comedia, que reúne a Woody Harrelson y Matthew McConaughey nada menos que doce años después de 'True Detective', el drama criminal que enamoró a medio mundo.

Hermanos sin saberlo

Claro, aquí tenemos un cambio total de registro respecto a la serie de HBO, ya que en 'Brothers' (titulada cuando se anunció como 'Brothers from another mother') ambos actores interpretarán sendas versiones ficticias de sí mismos en lo que los dos amigos descubren un secreto que pone patas arriba su relación: el hecho de que podrían ser en realidad hermanos biológicos.

Según la sinopsis oficial:

Cuando la boda de la hija de Woody se viene abajo, este pone rumbo a Austin con toda la familia para pasar una temporada en el rancho de Matthew y recomponerse, pero lo que comienza como una escapada pronto se descontrola cuando Ma Mac, la madre de Matthew (interpretada por Holland Taylor), deja escapar accidentalmente el gran secreto familiar. Mientras Woody pone el rancho patas arriba intentando averiguar la verdad, Matthew se enfrenta a una crisis de identidad completamente distinta: la posibilidad de presentarse a gobernador de Texas. El resultado es una historia emotiva, caótica y tremendamente divertida sobre la amistad, la familia, la fama y la complicada frontera entre el mito y la realidad.

Junto a ellos, la serie cuenta en su reparto con Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe y Holland Taylor, entre otros.

McConaughey y Harrelson ejercen además como productores ejecutivos en una serie creada nada menos que por Lee Eisenberg, responsable de esa maravilla que es 'Jury Duty'. Trent O'Donnell ('Colin de cuentas') dirige el piloto además de varios de los ocho episodios que componen la serie.



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