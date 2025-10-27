En 3 días regresa una de la series más espectaculares de Netflix. La temporada 1 tuvo 83 millones de visualizaciones

La espera de más de dos años acaba de llegar a su final. En su momento llegó incluso a ser la serie más importante de Netflix, pero su popularidad parece que tocó techo con su temporada 1, la cual alcanzó la friolera de 83 millones de visionados durante sus primeros 91 días, siendo aún hoy una de las más vistas de la historia de la plataforma. Ahora se enfrenta a su prueba de fuego con el cambio de actor protagonista, pues muchos ya sabréis que me refiero a la temporada 4 de 'The Witcher'.

Es evidente que la salida de Henry Cavill provocó un terremoto que en la mayoría de ocasiones habría llevado a la cancelación de la serie. Sin embargo, su marcha vino acompañada del fichaje de Liam Hemsworth como nuevo Geralt de Rivia, algo con lo que tiene poco que ganar y mucho que perder. No me extrañaría que algunos simplemente hayan abandonado 'The Witcher', pero es que otros estarán muy deseosos de destacar cualquier problema que pueda haber en su versión del personaje.

Más detalles sobre la temporada 4

Con todo, reducir el regreso de una serie tan importante como 'The Witcher' a ese cambio, por grande que sea, sería un error. Seguro que el equipo liderado por Lauren Schmidt Hissrich sabe ofrecernos un espectáculo de fantasía que sirva para que muchos se quiten el mono de este tipo de serie, en especial aquellos a los que no les importe demasiado las licencias que puedan tomarse con respecto a la obra original de Andrzej Sapkowski.

Además, la temporada 4 de 'The Witcher' trae varios fichajes de relumbrón, pues se suman a la misma tanto Sharlto Copley como Laurence Fishburne y James Purefoy. Una buena dosis de sangre nueva en la que también se incluye el requisito de tener el suficiente talento para dar más fuerza e interés a la serie.

Sin embargo, lo más importante de todo es que Netflix ha apostado sin miedo por Hemsworth como protagonista, por lo que anunció su renovación por una temporada 5 mucho antes del estreno de la que ahora nos ocupa. De hecho, esa quinta entrega servirá para dar cierre a la serie, por lo que esperemos que se lo curren. Por ahora, sabemos que el rodaje ya ha finalizado, así que en este caso la espera hasta su lanzamiento debería ser más corta.

La temporada 4 de 'The Witcher' se estrena este jueves 30 de octubre de 2025. Consta de 8 episodios y se lanzan todos de golpe.

