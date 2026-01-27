'El cuento de la criada' marca la fecha de estreno de su secuela. 'Los testamentos' promete dar una nueva perspectiva a la serie original

Cuando 'El cuento de la criada' empezó a emitirse en HBO (Hulu en Estados Unidos) allá por 2017, no esperábamos que acabaría convirtiéndose, tristemente, en un símbolo de resistencia en tiempos aciagos. Sin embargo, su iconicidad la ha convertido en tal éxito dentro y fuera de la pantalla que, después de terminar en 2025, tendremos su continuación directa ya mismo gracias a 'Los testamentos', basada en el aclamado libro de 2019 de Margaret Atwood.

El cuento de la cria2

Después de meses sin saber cuándo se estrenaría, por fin Hulu ha dado una fecha para calmar a todos los fans, según Variety: los tres primeros episodios se emitirán el 8 de abril, con uno nuevo todos los miércoles hasta completar los 10 de su primera temporada. Este coming of age en Gilead (el peor lugar, probablemente, para ser adolescente) seguirá a dos muchachas, Agnes y Daisy, que se preparan para ser futuras y obedientes esposas... hasta que se rebelan, claro está.

Como imaginarás, la cosa no va a acabar en un par de padrenuestros y la sumisión absoluta de nuestras protagonistas, interpretadas por Chase Infiniti (famosa ahora por 'Una batalla tras otra') y Lucy Halliday, que estarán guiadas por Ann Dowd, que repite aquí su papel de Tía Lydia tras el final de 'El cuento de la criada'. A los mandos sigue estando Bruce Miller, que ya fue el showrunner de la serie original, y todo parece indicar que será una continuación pura, tanto estética como argumentalmente, pero explorando nuevos lugares y facetas de Gilead.

Si la serie sigue el libro y no se alarga de manera innecesaria, estamos ante una narración repleta de esperanza, distinta a 'El cuento de la criada' y que en estos tiempos que corren puede volverse más necesaria que nunca antes. La única duda en el ambiente es si el público no tuvo bastante con 6 temporadas de la serie original y si, quizá, llega demasiado pronto, sin dar tiempo a echarla de menos. De momento, el 8 de abril tendremos parte de la respuesta.

En Espinof | 'El cuento de la criada' no se ha ido del todo. Así ha sentado su final las bases de lo que vendrá con 'The Testaments'

En Espinof | Las series más esperadas de 2026