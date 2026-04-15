La nueva serie de 'Yellowstone' bate récords con 26 millones de visualizaciones y se confirma como el gran éxito del año

El 2026 va a ser un año fundamental para el futuro del universo 'Yellowstone', pues llegan varios títulos nuevos con la esperanza de alargar su supervivencia mucho en el tiempo. Y todo apunta a que lo han logrado, pues 'Marshals: Una historia de Yellowstone' está batiendo récords y se ha convertido en la serie de estreno más vista del año hasta ahora al alcanzar los 26,5 millones de visualizaciones.
El nuevo bombazo de 'Yellowstone'
Así lo asegura Nielsen, que ha recogido que el primer episodio de la serie liderada por Luke Grimes ha alcanzado esos 26,5 millones durante sus primeros 28 días disponible en Estados Unidos. Es un dato tan bueno que se convierte en la segunda serie más vista de lo que llevamos de año, quedándose solamente por detrás de la despedida de otro tremendo fenómeno como 'Stranger Things'.
De hecho, esos impresionantes datos de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' la sitúan incluso por delante de 'Él y ella', la miniserie de Netflix que arrasó en la plataforma a principios de año. Y también por delante de la temporada 4 de 'Los Bridgerton', que se tiene que conformar con el sexto puesto y 17,2 millones de visualizaciones en territorio norteamericano.
Eso sí, 'Marshals: Una historia de Yellowstone' lleva ya tiempo renovada por una temporada 2, así que este dato histórico simplemente es una muestra más del alcance que ha tenido la serie.
La gran duda ahora está en saber si 'Dutton Ranch', el spin-off encabezado por Kelly Reilly y Colin Hauser, logrará o no tener mejores datos que 'Marshals: Una historia de Yellowstone'. Se estrena el 15 de mayo, así que no tendremos que esperar demasiado para saberlo.
En Espinof | Las mejores series de 2026
En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026
