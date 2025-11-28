La temporada 5 de 'Stranger Things' acaba de llevarse una decepción: el final de la serie con Millie Bobby Brown se queda sin ser número 1 de Netflix en todo el mundo

La esperadísima temporada 5 de 'Stranger Things' ya está disponible en Netflix. El próximo martes tendremos los primeros datos de audiencia proporcionados por la propia plataforma, pero ha sucedido algo curioso que ya pasó en su momento con la segunda entrega de 'Miércoles': no ha conseguido ser número 1 en todo el mundo.

En concreto, 'Stranger Things' ha logrado llegar a lo más alto en 91 países, pero hay dos territorios que se le han resistido: Japón y Corea del Sur. En el primero es probable que acabe llegando al número 1, pues ha subido rápidamente hasta la segunda posición, pero en en el segundo país lo va a tener bastante más complicado para poder hacer pleno.

Qué series la han superado

Según informa Flixpatrol, la serie de ciencia ficción de los Hermanos Duffer solamente ha alcanzado la sexta posición en Corea del Sur, viéndose superada tanto por 'Tres tontos en Kenia', 'Un beso con chispa', 'Taxi Driver', '야구여왕' y 'Don't Call Me Ma'am'. Demasiados rivales como para pensar que va a vencerlos a todos.

Por su parte, en Japón solamente tiene que mejorar los datos de 'Scandal Eve', una serie que cuenta la historia de la directora de una agencia de talentos que hace todo lo posible por detener una investigación que podría hundir la carrera de uno de sus clientes. Eso hará que tenga que enfrentarse a un periodista que quiere destapar la verdad.

Es evidente que en ambos casos ha sucedido lo mismo: el público ha mostrado más interés hacia producciones locales y eso ha puesto límite al éxito de 'Stranger Things'. En España también hemos tenido varios casos así, como que hace poco 'El cuco de cristal' se merendase a 'La bestia en mí' por mucho que esta última haya sido un bombazo mundial para Netflix.

Con todo, no conviene descartar que la temporada 5 de 'Stranger Things' acabe siendo número 1 en todos los países en los que hay Netflix, pero ahora mismo no es el caso.

