Álvaro Morte está irreconocible en el primer tráiler de 'Anatomía de un instante'. La miniserie de Movistar Plus+ promete ser uno de los thrillers políticos del año

En lo que mañana viernes se estrena en la actual edición del Festival de Cine de San Sebastián, desde Movistar Plus+ han lanzado el tráiler de 'Anatomía de un instante', miniserie que nos llevará a los entresijos del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

Con fecha de estreno programada para también otra fecha icónica en la Historia reciente de España como es el 20 de noviembre, la miniserie busca diseccionar este momento crucial con la premisa, como vemos nada más arrancar el tráiler, que solo tres hombres se quedaron en sus asientos en lo que Antonio Tejero entró en el hemiciclo del Congreso pistola en mano: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

Salvar la democracia

Tres hombres interpretados, respectivamente por un Álvaro Morte ('Dos tumbas') al que me ha costado mucho reconocer, Eduard Fernández ('El 47') como Santiago Carrillo y Manolo Solo ('Celeste') como Manuel Gutiérrez Mellado quienes junto a David Lorente como Tejero conforman el cuarteto titular. Óscar de la Fuente como Jaime Milans de Bosch, Juanma Navas como Alfonso Armada y Miki Esparbé como Juan Carlos I, completan el reparto.

En la dirección se encuentra Alberto Rodríguez, quien ya ha colaborado con Movistar Plus tanto con 'Modelo 77' como con 'La Peste'. Acompañándole en el guion y la producción ejecutiva se encuentran sus socios habituales Rafael Cobos y Fran Araújo. La miniserie está basada en el libro de Javier Cercas y constará de 4 episodios que tienen una pinta de ser de lo mejorcito del año.

