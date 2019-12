Los 17 mejores trailers de 2019

Hemos llegado a un punto en el que los lanzamientos de tráilers se han convertido en una suerte de eventos comparables al estreno de un largometraje, pero a pequeña escala. Teasers, cuentas atrás, pequeños clips caldeando el ambiente... los avances cinematográficos son cada vez más importantes, y su calidad y el mimo vertido sobre ellos continúa yendo en aumento año tras año.

Como es menester, y después de que el compañero Kiko nos trajese su selección con los mejores pósters, hoy os traigo esta lista en los que recopilo los 17 mejores tráilers de películas que nos ha dejado este 2019 que está a punto de terminar. Acción, terror, thrillers e intrigas para todos los gustos condensadas en píldoras de menos de tres minutos para el recuerdo.

'Top Gun: Maverick'

Si la selección de los mejores tráilers del pasado 2018 arrancó con Tom Cruise y el bestial avance de 'Misión: Imposible - Fallout', este año repetimos de la mano del efecto especial viviente con la salvaje carta de presentación de 'Top Gun: Maverick'. He de reconocer que tuve que verlo un par de veces seguidas para procesar que todas las escenas a bordo de cazas de combate estaban rodadas sin trampa ni cartón mientras intentaba encajar de nuevo mi mandíbula, porque estos dos minutos y medio de pura adrenalina anticipan que, salvo sorpresa, la secuela del clásico de Tony Scott va a ser el gran festival audiovisual de 2019.

'Uncut Gems'

Después de la descomunal odisea urbana que nos brindaron los hermanos Safdie en 2017 con 'Good Time', la pareja de directores vuelven a la carga, esta vez junto a un Adam Sandler irreconocible, en 'Uncut Gems'; un nuevo periplo sórdido y violento que llega precedido de uno de esos tráilers que te agarran del cuello y te asfixian para no soltarte hasta que terminan. Con una selección de música electrónica marca de la casa, un montaje libre y frenético y un estilazo que muchos querrían llegar a replicar, este es uno de los grandes avances del año.

'El hombre invisible' ('The Invisible Man')

Cuando parecía que después de 'El hombre sin sombra' de Paul Verhoeven no podría darse una vuelta de tuerca mínimamente interesante a las bases de este clásico del terror y la ciencia ficción, llegaron Leigh Whannell y Jason Blum con esta nueva versión del clásico de James Whale 'El hombre invisible'. Si algo se puede pedir a un tráiler del género es inquietar, y esta píldora con dejes a la terrorífica 'El ente' de Sidney J. Furie me ha dejado tan mal cuerpo como unas ganas tremendas de echarle el guante al largometraje.

'Tenet'

'Tenet' es todo un misterio que Chris Nolan y su equipo están guardando entre algodones. Ni tan siquiera su ansiado primer tráiler ha conseguido darnos una pista medianamente clara de por dónde va a transcurrir su nuevo relato, y eso es precisamente lo que lo hace tan acertado. Más allá de la noción de que los viajes temporales —o la alteración del espacio-tiempo— van a estar a la orden del día, poco más se sabe, pero sólo con ver esa realización marca de la casa Nolan y ese aire a los primeros avances de 'Origen' ya me están poniendo los dientes largos.

'1917'

Hablando de espectáculos, no podía pasar por alto esta auténtica delicia para los sentidos que es el tráiler de '1917', lo nuevo de un Sam Mendes que ha vuelto a aliarse con el maestro Roger Deakins tras su espléndida labor conjunta en la igualmente fantástica 'Skyfall'. En esta ocasión, director y director de fotografía nos van a sumergir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial en un largometraje cuyo avance anticipa unas dosis de intensidad —y maestría narrativa— que prometen dejar en pañales a la asfixiante 'Dunkerque' de Chris Nolan.

'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die')

Su nombre es Bond, James Bond, y desde 'Casino Royale' nos tiene acostumbrados a regalarnos unos tráilers de primerísima categoría. El de 'Sin tiempo para morir' no iba a ser una excepción, y además de prometer un carrusel de intrigas, revelaciones y emociones fuertes, deja entrever la buena mano de Cary Fukunaga tras las cámaras, y las primeras imágenes en movimiento de nuestra Ana de Armas repartiendo estopa. Tras estos escuetos 150 segundos, queda claro que la despedida de Daniel Craig como 007 va a ser por todo lo alto.

'El faro' ('The Lighthouse')

El tráiler de la controvertida —amada y odiada a partes iguales— 'El faro' es lo más parecido a una pesadilla febril expresionista que pueda concebirse. Con una relación de aspecto de 1.19:1 y un blanco y negro exquisito, Robert Eggers vuelve a desafiarnos después de la espléndida 'La bruja', poniendo a prueba nuestra cordura mientras nos bombardea con grotescas instantáneas que apuntan a un descenso a la locura de esos que son difíciles de borrar de la memoria. Con que la película sea la mitad de intensa que su avance, me doy por satisfecho.

'Parásitos' ('Gisaengchung')

Como no podía ser de otro modo, la que, para servidor, es la mejor película del año, tenía que tener uno de los mejores tráilers que hemos visto a lo largo de los últimos doce meses. Al igual que la cinta de Bong Joon-ho, el avance evoluciona constantemente, haciendo malabares con el tono y mostrando lo suficiente como para enganchar y hacernos desear saber más sin revelar un sólo detalle ni otorgar ni una sola pista sobre los derroteros por los que podría circular el relato. Un ejemplo de cómo se debe editar un tráiler para que este sea perfecto.

'Joker'

Al ritmo de la versión —manipulada— de 'Smile' que lanzó Jimmy Durante en 1965 dentro de su álbum 'Hello Young Lovers', el tráiler de 'Joker' sintetiza el tono, la estética y el descenso a los infiernos de Arthur Fleck para concluir por todo lo alto con un par de detalles sobre su ascenso como el príncipe payaso del crimen. Todo un viaje condensado en menos de tres minutos que cumple a la perfección su cometido de transmitir todas las sensaciones que más tarde nos brindó el fantástico largometraje de Todd Phillips.

'Nosotros' ('Us')

Otro gran ejemplo sobre cómo utilizar una canción en un tráiler —sin, gracias a Dios, acompasar su percusión con la acción—, está en la genial 'Nosotros', cuyo avance extrae oro de la base de 'I Got 5 On It' de LUNIZ y refleja a la perfección el híbrido entre terror y comedia de lo nuevo de Jordan Peele tras 'Déjame salir'. La cosa se va poniendo turbia progresivamente hasta desatar el horror con dopplegangers, claroscuros y planos de reacción de una Lupita Nyong'o que vende por sí sola el largometraje.

'Érase una vez en... Hollywood' ('Once Upon a Time in... Hollywood')

Un minuto y medio, 'Bring a Little Lovin'' de Los Bravos, ese estilo inconfundible que rezuma Quentin Tarantino y una tonelada y media de gente guapa y rebosante de talento es todo lo que necesita —como si fuera poco— el tráiler de 'Érase una vez en... Hollywood' para robar corazones, hacernos menear el pie al ritmo de la música, y calentar motores de cara a una auténtica celebración del séptimo arte y de la cultura pop de finales de los 60. Magnífico.

'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' ('John Wick: Chapter 3 - Parabellum')

¿John Wick repartiendo estopa, partiendo cráneos y asesinando sicarios de todas las formas habidas y por haber al ritmo de un remix del 'Verano' de Vivaldi? ¡Vendido! Y es que el tráiler del Capítulo 3 de las aventuras y desventuras de Baba Yaga es una auténtica orgía audiovisual de muerte y destrucción difícilmente imitable y que, además, nos deja a Keanu Reeves diciendo aquello de "guns, lots of guns" que ya entonó en su momento en la piel de Neo.

'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker' ('Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker')

Por si toda la batería de planos para el recuerdo al ritmo de John Willams que nos ofrece la segunda mitad de este fantástico teaser, culminado por la siniestra carcajada de Palpatine —pelos como escarpias—, no os parecen suficientes, quedémonos con su arranque. Porque pocas cosas más alucinantes vamos a ver en esta lista que a Rey haciendo un salto mortal sobre un Tie Fighter a toda velocidad sable láser en mano. Si esto no nos vende el Episodio IX con creces, apaga y vámonos.

'Puñales por la espalda' ('Knives Out')

Recuerdo ver por primera vez el tráiler de 'Puñales por la espalda' y quedarme con los ojos abiertos como platos. Su ritmo, su sorprendente habilidad para dejarnos paladear las soberbias interpretaciones y caracterizaciones de su extenso reparto coral, el modo en que planta las semillas de la intriga sin dejarlas germinar ni medio milímetro y su coqueteo con los cánones de los relatos de Agatha Christie y Alfred Hitchcok son motivos más que suficientes para ensalzarlo como uno de los mejores ejercicios promocionales de 2019.

'JoJo Rabbit'

Una película tan sumamente especial como 'JoJo Rabbit' sólo podía tener un tráiler tan único y encantador como este. No sólo es genial poder ver a Taika Waititi caracterizado como el mismísimo Adolf Hitler; también lo es paladear su deliciosa estética, empaparse de su tono ligero y disfrutar de 'Mit all deiner Liebe', la cover en alemán de 'I'm a Believer' compuesta por Jack White. Pocos avances consiguen capturar el corazón de un largometraje como este, y es algo complicado, porque lo nuevo de Waititi tiene uno gigantesco.

'Midsommar'

Folk horror en estado puro. Este es el mejor modo de calificar al tráiler de una 'Midsommar' que ha reafirmado a Ari Aster como uno de los grandes autores contemporáneos en lo que a cine de género respecta. Con unos instrumentos de cuerda que ponen los pelos de punta, un surtido de planos marca de la casa Aster con un magnetismo impepinable y unas dosis de intriga y desconcierto a años luz de sus congéneres, estamos ante un gran referente a seguir para vender un filme de terror.

'Cats'

Es hortera, horripilante, desconcertante y hace gala de un mal gusto estético tan sólo comparable a su peculiar —por decir algo— sentido del humor; pero, al mismo tiempo, el tráiler de 'Cats' es un aperitivo perfecto que invita a ir al cine en masa a disfrutar —o no— de un largometraje que parece salido del mismísimo infierno. No sé a vosotros, pero lograr este efecto en menos de dos minutos de orgía kitsch, a mi, me parece un auténtico logro.