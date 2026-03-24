La nueva secuela de 'Yellowstone' ya tiene fecha de estreno. Rip y Beth se mudan a Texas en el tráiler de 'Rancho Dutton'

Decir este 2026 que vuelve 'Yellowstone' es casi como hablar del tiempo ya que la franquicia western creada por Taylor Sheridan estrena tres series en esta primera mitad de año. Después de 'Marshals', un policíaco con Kayce Dutton (Luke Grimes) y el reciente estreno de 'The Madison' (que al final decidieron sacar del universo al igual que pasó con 'Agentes de la Ley: Bass Reeves'), próximamente sabremos qué pasó con otros de los herederos de John Dutton.

Estoy hablando de 'Rancho Dutton' (Dutton Ranch), la nueva serie protagonizada por Cole Hauser y Kelly Reilly que acaba de desvelar su tráiler y fecha de estreno. En esta ocasión y, al contrario que con la otra secuela/spin-off 'Marshals', en España habrá que esperar un poquito, ya que SkyShowtime ha programado el estreno para el 22 de mayo, mientras que en Estados Unidos será el 15 del mismo mes.

Zafarrancho Dutton

Después de los acontecimientos de la serie madre, en esta nueva entrega vemos a Rip y Beth intentando construir un futuro juntos. Bienvenidos a Texas, donde un despiadado rancho rival hará lo que sea para proteger su imperio en un lugar donde «los lazos de sangre son más profundos, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma.»

Como suele pasar con las series del Duttonverso tenemos un par de estrellazas en el elenco: Ed Harris y Annette Bening se unen a Reilly y Hauser en un reparto principal que es completado por Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind.

'Rancho Dutton' está creada por Chad Feehan, que ejerce también como showrunner. En la dirección tenemos a Christina Alexandra Voros, Greg Yaitanes, Jessica Lowrey y Phil Abraham.

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